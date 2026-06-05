Impulso y crecimiento: el futuro del voleibol base de Ibiza

El voleibol de Ibiza comienza a dar pasos importantes en su búsqueda de expansión y crecimiento de sus categorías base. Y es que la Federación Balear de Voleibol ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a jugadores y jugadoras de categoría infantil y cadete, con la celebración de varias jornadas de tecnificación y seguimiento orientadas a detectar deportistas con cualidades adecuadas para la práctica del voleibol de alto rendimiento.

La próxima jornada será este domingo en el polideportivo de es Viver, en un programa que tiene como finalidad observar la evolución de jóvenes talentos de la isla y valorar sus condiciones antropométricas, técnicas y deportivas, con la mirada puesta en posibles oportunidades futuras dentro de los programas de tecnificación autonómicos. Hasta el momento se han celebrado dos sesiones de entrenamiento, en las que han participado deportistas procedentes de distintos clubes ibicencos.

Uno de los entrenadores nombrados para formar parte de estas jornadas es Andrés Muñoz, técnico del CV Santa Eulalia en sus categorías cadete y juvenil femenino, además de jugador actual del CV Eivissa, que se encuentra en la Primera División Nacional -tercera categoría del país- tras consumarse su descenso de la Superliga 2 en 2025. Muñoz ve una oportunidad en esta iniciativa para «encontrar jugadores con una posible proyección a nivel balear o nacional, ya que ha habido algunas jugadoras que han salido de aquí y que actualmente están en la Selección Española», según explica a este diario.

«El nivel de Ibiza es bastante más bajo que el que podemos encontrar en Mallorca»

Aunque cada vez hay más jóvenes deportistas interesados en practicar voleibol, lo cierto es que la presencia de pocos clubes -cinco federados- en la isla ha llevado a disputar pequeñas liguillas entre los equipos que conforman las categorías de alevín e infantil en masculino y femenino. «A partir de cadetes ya empiezan a destacar más jugadores de ambos sexos a nivel técnico y colectivo, y por eso en el masculino incluso se han hecho algunos viajes a Mallorca para hacer una liga balear, y en juveniles ya compiten disfrutando y viajando normalmente», resalta Muñoz.

Jugadores de la categoría infantil. / CV Santa Eulalia

Sin embargo, aún es una realidad que el crecimiento en las categorías base se está viviendo de forma paulatina, ya que la diferencia respecto a Mallorca es importante. «Por desgracia, el nivel de Ibiza es bastante más bajo que el que podemos encontrar en Mallorca», se lamenta el preparador, que cree que el hecho de que «haya pocos equipos ya desde categoría alevín» influye considerablemente en el nivel que los jóvenes obtienen cuando alcanzan las categorías de cadete y juvenil. Muñoz es optimista y sostiene que «estas jornadas de tecnificación ayudarán a elevar el nivel individual de cada grupo».

Una de las principales bazas a las que se aferra la isla para el desarrollo de la cantera ibicenca en esta época es la cantidad de competiciones y jornadas de vóley playa que se llevan a cabo. «Facilita y ayuda mucho a que los niños y niñas aumenten el nivel, y también se aprovecha para que jugadores de prestigio de otros países vengan a ofrecer sus campus de tecnificación», señala el entrenador.

El CV Eivissa continúa su andadura en la tercera categoría nacional

La visibilidad es otro de los aspectos que el técnico considera fundamental para la captación de más adeptos al voleibol: «Parece que por ser vóley a veces estamos un poco más apartados que otros deportes más conocidos aquí, pero cuando un grupo de niñas, por ejemplo, viene a probar, el hecho de jugar juntas les lleva a que les termine gustando», apunta. «Animo a cualquier colegio a que vengan a ver un partido de voleibol masculino, porque estoy seguro de que muchos niños terminarán enganchados», sentencia Muñoz.

En cuanto a la categoría senior se refiere, el CV Eivissa continúa como el principal referente de la isla en esta disciplina deportiva. Pese al descenso sufrido hace un año, el conjunto ibicenco ha cuajado una sólida temporada en el Grupo D de la Primera División Masculina tras terminar en la sexta posición -en mitad de la tabla- y situándose cerca de un ascenso que, finalmente, no se pudo dar. La situación que vive actualmente la isla en relación a temas como la vivienda, en palabras de Muñoz, ha podido influir en el devenir deportivo del equipo: «Si consigues traer gente de fuera y darle alojamiento y sueldo, no tiene que gastarse una parte de éste en la vivienda y puedes traer jugadores de mayor nivel», opina.

La realidad es que, aunque el alcance del voleibol ibicenco sufrió una caída hace unos años, cada vez más niños y niñas se interesan por este deporte, que recibirá un nuevo empujón gracias a estas jornadas, que la Federación Balear buscará adelantar a las primeras fases de la temporada con la intención de que los técnicos puedan detectar con mayor margen a jugadores y jugadoras con potencial y facilitar que aquellos que reúnan las condiciones necesarias puedan formar parte de la élite balear y nacional.