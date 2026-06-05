Geno Tilves sigue una temporada más al frente del Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa seguirá confiando en Eugenio Tilves para liderar su proyecto deportivo en División de Honor Plata. La entidad ibicenca anunció este jueves la renovación del técnico gallego, que continuará una temporada más al frente del primer equipo tras firmar el mejor curso de su trayectoria en el banquillo insular. Tilves, una de las figuras más importantes de la historia reciente del club, afrontará así su séptima temporada consecutiva como entrenador del conjunto pitiuso en la segunda categoría del balonmano nacional. Un hombre de la casa que llegó a la isla en 2010 como jugador y que, tras colgar las zapatillas, dio el salto a los banquillos para convertirse en uno de los grandes artífices del crecimiento deportivo de la entidad.

Bajo su dirección, el Handbol Club Eivissa logró el histórico ascenso a División de Honor Plata en la temporada 2019/20 y, desde entonces, ha conseguido consolidarse en una categoría cada vez más exigente. La última campaña ha sido la mejor desde su llegada al banquillo, con un balance de 17 victorias y 13 derrotas que permitió al Trasmapi HC Eivissa finalizar en una meritoria sexta posición con 34 puntos.

A un puesto del play off

Los ibicencos se quedaron a las puertas de disputar el play off de ascenso a Asobal, reservado para los cinco primeros clasificados, y firmó una temporada que confirmó la progresión constante del proyecto y la capacidad del equipo para competir de tú a tú con algunos de los mejores conjuntos de la categoría. La continuidad de Tilves supone una apuesta por la estabilidad y por una línea de trabajo que ha permitido al club crecer año tras año. La directiva considera al técnico gallego la persona idónea para seguir liderando un proyecto que afrontará en la temporada 2026/27 su séptima campaña consecutiva en la División de Honor Plata.

Desde la entidad destacan su "liderazgo", su "compromiso con el club" y su "profundo conocimiento de la casa" como algunas de las razones que han llevado a renovar la confianza en un entrenador que ya forma parte de la historia del Trasmapi HC Eivissa.