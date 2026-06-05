El Club Rítmica Sant Josep firma una actuación histórica en la Final Balear de Menorca

El Club Rítmica Sant Josep cerró el pasado fin de semana una de las actuaciones más brillantes de su historia reciente al conquistar un total de once medallas en la Final Balear Escolar y Autonómica de gimnasia rítmica, celebrada en Menorca. La competición, una de las citas más importantes del calendario balear, reunió a las mejores gimnastas de las islas, todas ellas clasificadas previamente a través de los campeonatos insulares.

En ese escenario de máxima exigencia, la entidad josepina volvió a demostrar el excelente trabajo que viene realizando desde la base y regresó a Ibiza con un espectacular balance de cinco medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

Más allá de los resultados, el campeonato estuvo marcado por la emoción, el esfuerzo y el compañerismo de unas gimnastas que trasladaron al tapiz el trabajo acumulado durante toda la temporada. Cada ejercicio fue el reflejo de meses de entrenamiento y de una dedicación que tuvo su recompensa en forma de medallas y excelentes clasificaciones. Entre las campeonas de Baleares destacaron Julia Ferrer, que se colgó el oro en la categoría iniciación 2019; Sonia Ribas, vencedora en cadete 2011; y Bruna Sala, que también se proclamó campeona balear en categoría cadete 2012.

A estos éxitos individuales se sumaron los títulos logrados por los conjuntos infantil y alevín. El equipo infantil, formado por Elena Marí, Inés Marí, Àngels Marí, Gemma Romero y Matilde Mangano, subió a lo más alto del podio tras proclamarse campeón de Baleares. También logró el oro el conjunto alevín integrado por Iris Ribas, Lina Rico, Carla Bautista, Valentina Sala y Caty Fidelis.

Las gimnastas del Club Rítmica Sant Josep que viajaron a Menorca en el segundo grupo / CR Sant Josep

El medallero del club se completó con cuatro platas. Avril Godoy fue subcampeona balear en categoría alevín 2015, al igual que Sophie Sánchez en alevín 2016 y Laia Simona en benjamín 2017. También logró la segunda posición el conjunto benjamín formado por Thaïs Sokolowski, Laia Ferrer, Blanca Ferrer, Laia Falomir y Arya Ramírez. Además, Blanca Romero consiguió la medalla de bronce en categoría benjamín 2017, mientras que Thaïs Sokolowski también se subió al tercer escalón del podio en la misma categoría.

Desde el Club Rítmica Sant Josep caloifican de "muy positiva" una temporada que concluye de la "mejor manera posible", con "resultados sobresalientes" y la "satisfacción de ver reflejado sobre el tapiz el crecimiento deportivo y personal" de todas sus gimnastas. La Final Balear de Menorca quedará así como un "fin de semana para el recuerdo" para la entidad josepina, que regresa a casa convertida en uno de los grandes protagonistas de la competición y con once medallas que confirman el excelente momento que atraviesa la gimnasia rítmica ibicenca.