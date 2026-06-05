El C.R.I.C. Ses Salines celebrará un torneo premini para los más pequeños

El C.R.I.C. Ses Salines organizará el próximo domingo 14 de junio un torneo premini de baloncesto en el pabellón de Can Guerxo, una cita destinada a reunir a jóvenes jugadores y jugadoras en una jornada de deporte, convivencia y aprendizaje.

El torneo dará comienzo alrededor de las 9 horas y la organización prevé que la actividad se prolongue hasta aproximadamente las 19 horas, completando así una intensa jornada de competición en las categorías de formación.

Desde el club se ha animado a los equipos interesados a participar en esta iniciativa, que busca fomentar la práctica del baloncesto base y ofrecer una experiencia deportiva enriquecedora para los más pequeños. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo día 12 de junio.