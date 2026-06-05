La bahía de Santa Eulària corona este fin de semana a los campeones de Ibiza de windsurf

La bahía de Santa Eulària volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes escenarios de la vela pitiusa con la disputa del Campeonato de Ibiza de windsurf, una de las citas más importantes del calendario insular de vela ligera. La competición, organizada por el Club Náutico Santa Eulalia, reunirá durante los días 6 y 7 de junio a regatistas procedentes de los distintos clubes náuticos de la isla, que lucharán por el título insular en las categorías Techno, Raceboard y Windsurfer.

Las pruebas se celebrarán en aguas de Santa Eulària, un enclave habitual para la práctica de los deportes náuticos y que volverá a acoger a algunos de los mejores especialistas de la isla. Además, las previsiones meteorológicas apuntan a unas condiciones favorables de viento, lo que permitirá disputar las mangas previstas y ofrecer un gran espectáculo tanto a participantes como a aficionados.

El campeonato servirá también como punto de encuentro para los deportistas del windsurf ibicenco, fomentando la convivencia y la competición entre regatistas de diferentes edades y categorías en una disciplina con una larga tradición en la isla. Pero la actividad del Club Náutico Santa Eulalia no terminará en la bahía. Paralelamente, cuatro deportistas de la entidad se desplazarán hasta Mallorca para participar en el Campeonato de España de Pesca de Altura, una de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional de esta modalidad.

De esta manera, el club afronta un intenso fin de semana en el que combinará la organización de uno de los eventos más destacados de la vela insular con la presencia de sus deportistas en una cita de ámbito estatal, consolidando su papel como una de las entidades deportivas más activas de Ibiza.