Aguas Abiertas
La X Travessia del Canal de Sant Antoni ya tiene fecha
La cita de aguas abiertas tendrá lugar el próximo 14 de junio y celebrará pruebas individuales.
Las inscripciones se mantienen abiertas a través de Elitechip
La X Travessia del Canal de Sant Antoni ya tiene fecha. La prueba de natación en aguas abiertas se celebrará el próximo domingo 14 de junio, a partir de las 10 horas, en una nueva edición organizada por el C.N Portus en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni.
El programa deportivo contempla una prueba individual masculina y femenina sobre una distancia de 2.000 metros, con premiación por categorías, así como una prueba de relevos 4x500 metros, pensada para fomentar la participación por equipos en esta cita de aguas abiertas.
La competición estará abierta a nadadores desde los diez años de edad. En el caso de los menores de 12 años será obligatorio estar federado, mientras que a partir de esa edad no será un requisito imprescindible para poder participar. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y deben formalizarse a través de la plataforma Elitechip, tanto para la prueba individual como para la modalidad de relevos.
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