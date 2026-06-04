Histórico Román: El primer futbolista de Ibiza que debuta con la selección española absoluta de fútbol

El guardameta ibicenco Leo Román graba su nombre con letras de oro en la historia del fútbol local al convertirse en el primer futbolista de la isla que debuta con la selección española absoluta. Román entró en el terreno de juego en el minuto 73 de juego en sustitución del blaugrana Joan Garcia, cuando el marcador del amistoso frente a Irak mostraba el resultado de 1-1 definitivo. Sin embargo, apenas intervino en el partido debido al amplio dominio de la posesión de ‘La Roja’ sobre el césped del estadio coruñés de Riazor.

El cancerbero defendió la portería del combinado español con el dorsal 1 en el encuentro de preparación para el Mundial de este verano como premio a su contribución a los entrenamientos del grupo de 26 jugadores que acudirá a la cita mundialista. De esta manera, Román se convirtió en el único guardameta convocado por el seleccionador Luis de la Fuente en la conocida como Unidad de Apoyo, de la que forman parte otros nueve jugadores.

Un jugador al alza

El portero de 25 años se hizo con la titularidad indiscutible del RCD Mallorca la pasada temporada y disputó 33 de los 38 encuentros de liga con el conjunto bermellón. A pesar del descenso del club a Segunda División, el guardameta entró en la prelista de 55 futbolistas que De la Fuente hizo oficial como paso previo a la elección de la plantilla definitiva que representará a España en el torneo que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.

Sin duda, el prestigio que supone estos reconocimientos harán muy difícil que el guardameta se quede en su actual club en una categoría inferior, por lo que es muy posible que cambie de equipo en las próximas semanas.