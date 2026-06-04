Ciclismo
El Portinatx Cycling Team de Ibiza impone su dominio en el Campeonato Balear de BTT
El equipo ibicenco regresó de Menorca con varios podios y con un Marc Bonet estelar, que conquista el título balear infantil de BTT
El ciclismo ibicenco brilló el pasado fin de semana en el Campeonato Balear de BTT celebrado en Subaida, Menorca. La cita reunió a deportistas de distintas categorías y contó con una destacada presencia de clubes de Ibiza, entre ellos el Portinatx Cycling Team, el Master Team y Construcciones Ibiza Siglo XXI.
El Portinatx Cycling Team fue el club ibicenco con mayor representación en la competición, con 15 ciclistas inscritos en diferentes categorías. El equipo, dirigido por el entrenador Antonio Bonet, firmó una actuación muy destacada y regresó a la isla con un balance de podios sobresaliente.
El gran protagonista fue Marc Bonet, que se proclamó campeón balear en categoría infantil y se convirtió en el único ciclista ibicenco en traer a Ibiza el maillot de campeón autonómico. Además, su gran rendimiento le ha valido la convocatoria con la selección balear para representar a las Islas Baleares en el Campeonato de España, que se disputará los días 2 y 3 de julio en Melilla.
Vicent Tur también se impuso en categoría alevín
El Portinatx Cycling Team también celebró la victoria de Vicent Tur en categoría alevín, así como dos subcampeonatos conseguidos por Blanca Roncero Mateos, en categoría cadete, y Lucas Tur, en categoría principiante. A estos resultados se sumó el tercer puesto de María Gallego en categoría junior. La actuación colectiva del equipo se completó con el segundo puesto en la clasificación por equipos en la salida de élite, junior y sub-23, confirmando el crecimiento deportivo de la entidad y el buen nivel de sus jóvenes corredores.
Desde el club destacaron también los buenos resultados obtenidos por otros integrantes del equipo en el resto de categorías, en una competición que volvió a poner de manifiesto el potencial de la cantera ibicenca de BTT. El Portinatx Cycling Team continúa consolidándose como una de las referencias del ciclismo balear, siendo actualmente el club con más federados de Ibiza y el segundo con mayor número de licencias de Baleares.
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