Ibiza, la cuna de los medallistas españoles de bádminton

El bádminton ibicenco está de dulce, aunque quizá la palabra 'dulce' se puede quedar algo corta a la hora de describir la situación que está atravesando este deporte en la isla. La irrupción de figuras como Yaidel Gil o Sofía García, que hace una semana se colgaron una medalla de bronce en el Lithuanian International U19, o la de Carmen Jiménez, campeona de España absoluta un mes atrás, ha situado a Ibiza como uno de los focos más importantes del este deporte en el ámbito nacional y europeo, con actuaciones difíciles de imaginar en una infraestructura tan pequeña como es la pitiusa.

«Me atrevería a decir que es algo milagroso», cuenta Vicent Martínez, mítico exjugador, entrenador del centro de tecnificación y actual delegado insular de bádminton de Ibiza. El técnico cree que «no hay ningún secreto» detrás de los éxitos que están cosechando los badmintonistas ibicencos, sino «dedicación, tiempo y personas con ganas de participar en una estructura como la que se está desarrollando desde hace muchos años», señala.

En la misma línea opina Silvia Riera, presidenta de la Federación Balear de Bádminton y ganadora de múltiples medallas a nivel nacional. «Mucho trabajo» es el resumen que Riera hace sobre la receta del éxito que persigue a los practicantes de esta disciplina en Ibiza. Y es que los datos hablan por sí solos. España apenas supera la decena de medallas europeas en categorías inferiores, de las cuales cuatro de ellas han sido logradas por badmintonistas ibicencos, unas cifras inverosímiles, pero que explican el trabajo inmaculado que se está llevando a cabo en la isla.

«¿Los Juegos Olímpicos? ¿Quién dice que no?»

Una de las principales responsables de este repertorio de éxitos y la que probablemente lidere esta generación dorada es Carmen Jiménez. La jugadora ibicenca de dobles, que tiene 20 años, se encuentra actualmente en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid y continúa ampliando su vitrina con el paso de los años. «El cúmulo de medallas que acumula ya esta mujer se nos escapa, porque ha sido campeona de España desde sub-13 hasta absoluta», detalla un asombrado Martínez, que fue uno de sus entrenadores -al igual que de Sofía García y Yaidel Gil- «desde que tenía siete años», cuenta.

Jiménez, además, debutó en el plano continental durante la celebración del Campeonato de Europa disputado en Huelva el pasado abril, y continúa dando pasos hacia la élite mundial del bádminton. Aunque la progresión de la deportista parece no tener techo y no sería una temeridad soñar con una futurible participación olímpica, Vicent Martínez se muestra cauto: «Disputar unos Juegos es algo muy complejo, porque la cantidad de deportistas que se clasifican es muy reducida. No es imposible, pero también tiene que ver la economía y los costes de participar en muchos campeonatos». Riera, por su parte, es algo más optimista: «¿Quién dice que no? Es difícil, pero aún es muy joven y quien sabe si en 2032 o 2036 lo consigue».

Carmen Jiménez es el principal pilar de una de las generaciones que crecieron con los éxitos de Carolina Marín, cuya influencia ha conducido a cada vez más niños y niñas a probar y asentarse en una disciplina no tan valorada en este país. «Ya hace años que se nota que los deportistas, una vez empezó el boom de Carolina Marín, conocen más el deporte, lo que ha favorecido a que consigan buenos resultados. Suelen empezar en las escuelas de iniciación y los intentamos juntar en grupos de entrentrenamiento, aunque sean de diferentes clubes», analiza la presidenta balear.

En busca de una instalación fija

De hecho, una de las particularidades que presenta el bádminton en Ibiza es que es uno de los pocos deportes en los que los seis clubes de la isla -Ibiza Badminton Club, CB Pitius, CB Portmany, CB Es Vedrà, CB Santa Eulalia y CB Sant Joan- trabajan conjuntamente en la promoción y progresión de los jóvenes deportistas. «Es algo que facilita mucho el trabajo, porque no hay envidias entre ellos ni favoritismos porque uno sea de Sant Josep o de Ibiza, ya que al final terminan entrenando en el mismo grupo», subraya Martínez.

Sin embargo, una de las problemáticas que presenta la práctica deportiva de esta disciplina es la limitación de recursos que posee la isla. Aunque el delegado sostiene que la relación con las instituciones municipanes es muy fluida, considera que se requieren más medios para sostener la estructura que tantos éxitos está brindando al deporte ibicenco: «Nuestros espacios se ven cada vez más reducidos, y gran parte de nuestros éxitos se explican por las duras cargas de entrenamiento que hemos hecho -tres horas por la mañana y cuatro por la tarde-, por lo que necesitamos una instalación en la que poder entrar por las mañanas», reclama Martínez.

«Muchas veces nos encontramos con situaciones de dificultad porque para llegar a los mínimos que necesitan deportistas de este calibre necesitas un equipo de fisioterapia, médico, psicológico... y ahí sí que nos sentimos un poco abandonados o desamparados a diferencia de otras comunidades, aunque es algo normal con los problemas de vivienda que hay en esta isla», prosigue el técnico, que no lo ve como un impedimento para seguir adelante: «Siempre necesitamos más para crecer, pero intentamos trabajar con las limitaciones que tenemos».

Lo cierto es que, pese a las circunstancias sociales y económicas que evuelven a Ibiza, el bádminton insular goza de gran salud, y prueba de ello son los éxitos que, semana tras semana, cada vez más deportistas ibicencos consiguen más allá de la isla, y que le seguirán posicionando como uno de los mayores referentes nacionales e internacionales del bádminton.