El Club Náutico Santa Eulalia afronta en Valencia el XIV Trofeo Real Club Natación Delfín

El Club Náutico Santa Eulalia participará este fin de semana en el XIV Trofeo Real Club Natación Delfín, competición que se celebrará en la Piscina Olímpica Municipal de Sedaví, en Valencia. La expedición del club ibicenco estará formada por un total de 21 nadadores y nadadoras, que afrontarán 82 pruebas individuales repartidas en las cuatro sesiones previstas durante sábado y domingo. La cita reunirá a algunos de los mejores clubes y deportistas del panorama autonómico y nacional, en una competición de gran exigencia en piscina olímpica de 50 metros.

Entre los representantes del Club Náutico Santa Eulalia se encuentran Alexia García, Martina Noguera, Matías Adda, Umi Cristian Pérez, Renée Álvarez, Julia Casado, María Torres, Ania Ferrer, Ana Sánchez, Laia Roig, Marc Roig, Marc Sánchez, Alejandro Ribas, Tanit Álvarez, Mariona Agatiello, Carlota Paladea, Chloe Guirado, Jan Miquel Agatiello, Moisés Barrenay Luana Scarpa.

Además del componente competitivo, el Trofeo Delfín supone una importante oportunidad para que los nadadores del club santaeulariense puedan buscar mínimas y continuar rebajando sus registros en piscina de 50 metros, un aspecto especialmente relevante en esta fase final de la temporada. Los deportistas competirán en pruebas de libre, braza, espalda, mariposa y estilos, dentro de un intenso programa que permitirá seguir evaluando la progresión del grupo y acumular experiencia en competiciones de alto nivel.

Desde el cuerpo técnico del Club Náutico Santa Eulalia destacan la implicación y el trabajo realizado por todo el equipo durante la temporada, así como la importancia de participar en este tipo de pruebas para continuar creciendo deportiva y competitivamente frente a algunos de los clubes más destacados de la Comunitat Valenciana.