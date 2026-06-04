El ciclismo femenino gana protagonismo en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

El ciclismo femenino volverá a ocupar un lugar destacado en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. Tres equipos femeninos han confirmado ya su participación en la edición de 2026, que se celebrará del 9 al 12 de octubre y que mantiene abierto su periodo de inscripción a precio reducido a través de la página web oficial del evento.

Illes Balears Arabay, Toyota Valencia SAV y Valverde Team Ricardo Fuentes formarán parte de una cita que continúa consolidándose como punto de encuentro para ciclistas de diferentes niveles y procedencias, combinando deporte, turismo y convivencia en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. Entre las primeras formaciones confirmadas figura Illes Balears Arabay, que acudirá a la isla con un bloque integrado por cinco corredoras: Ester Sopeña, Mariona Taltavull, María Rodríguez, María Gutiérrez y Lucía Gutiérrez. El equipo estará acompañado por su director deportivo, Andrés Rodríguez Cepas.

«Ibiza siempre es un lugar especial para hacer ciclismo. Seguro que disfrutaremos muchísimo tanto del recorrido como del ambiente», señala Ester Sopeña. En la misma línea, Mariona Taltavull destaca que «el clima y el entorno hacen que sea una prueba muy atractiva», mientras que María Rodríguez pone en valor el ambiente de la cita: «La Vuelta Cicloturista a Ibiza siempre transmite muy buen ambiente y creemos que será un fin de semana muy bonito para compartir ciclismo».

«Ibiza combina deporte, buen tiempo y un ambiente espectacular»

También María Gutiérrez subraya la ilusión del equipo por formar parte del evento. «Nos hace ilusión participar en una cita tan reconocida. Ibiza combina deporte, buen tiempo y un ambiente espectacular», afirma. Por su parte, Lucía Gutiérrez considera que será «una experiencia muy especial».

Desde la dirección deportiva, Andrés Rodríguez remarca la importancia de la presencia del equipo balear en la prueba. «Para Illes Balears Arabay es un orgullo poder estar presentes en una prueba tan importante como la Vuelta Cicloturista a Ibiza. Creemos que es un evento perfecto para seguir impulsando el ciclismo femenino y, además, Ibiza ofrece unas condiciones ideales para disfrutar de la bicicleta», apunta.

Junto al conjunto balear, también ha confirmado su participación Toyota Valencia SAV, una de las nuevas estructuras del ciclismo femenino nacional, que viajará a Ibiza con una expedición formada por siete ciclistas y cinco miembros del cuerpo técnico. La nómina de equipos femeninos confirmados se completa, por el momento, con Valverde Team Ricardo Fuentes, que regresará a la isla con cinco corredoras juveniles y su directora deportiva, Melisa Gómiz, quien además participará en la marcha cicloturista.

«Volvemos un año más muy contentas de poder participar en la Vuelta Cicloturista a Ibiza. Lo afrontamos como una experiencia especial para cerrar la temporada, combinando competición, convivencia y la oportunidad de disfrutar de la isla», explica Gómiz. La responsable del equipo añade que las corredoras intentarán «volver a subir al podio, como ya hicieron el año pasado», aunque insiste en que el principal objetivo es «que disfruten al máximo de esta experiencia».

María González, Luz Márquez y Noa Jiménez mostrarán su gran bagaje

Entre las ciclistas más destacadas de la formación se encuentran María González, varias veces campeona de Andalucía tanto en contrarreloj como en ruta, y Luz Márquez, campeona regional de Murcia en ambas disciplinas. El equipo también contará con Noa Jiménez, internacional en pista con la selección española y recientemente concentrada con el combinado nacional para preparar próximas competiciones internacionales.

La presencia de estos tres equipos confirma el creciente peso del ciclismo femenino dentro de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, una prueba que cada año reúne a participantes llegados de diferentes puntos de España y Europa para disfrutar de cuatro días de ciclismo, deporte y turismo en la isla.