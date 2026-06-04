El 10K Ibiza-Platja d'en Bossa 2027 supera el primer tramo promocional de inscripciones y cambia de precios

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa 2027 continúa avanzando a buen ritmo en su fase de inscripciones. La organización ha confirmado que la prueba ha superado ya el primer tramo promocional y que el precio para participar pasa ahora a ser de 20 euros. La carrera celebrará su séptima edición el próximo 7 de febrero de 2027, a partir de las 9 horas, y volverá a reunir en Ibiza a corredores populares y atletas de primer nivel en uno de los circuitos más rápidos y atractivos del calendario nacional.

La inscripción incluye la camiseta conmemorativa oficial y la bolsa del corredor, además de la posibilidad de competir en un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo y reconocido por sus excelentes condiciones para lograr grandes marcas.

El trazado discurre a nivel del mar y atraviesa algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio de Sant Josep, con especial protagonismo para el Parque Natural de ses Salines y el entorno de Platja d’en Bossa. Sus largas rectas y su perfil favorable convierten la carrera en una cita ideal tanto para quienes buscan mejorar marca personal como para quienes desean disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno singular.

Una prueba retransmitida en toda España

La proyección del evento se ha visto reforzada en el último año tras la organización del Campeonato de España de 10K en Ruta, una cita que reunió a algunos de los mejores fondistas del país y que fue retransmitida en directo por RTVE, llevando la imagen de Ibiza y Sant Josep a miles de espectadores de todo el territorio nacional.

Declarada prueba de interés turístico por el Consell d’Eivissa, la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa forma parte del calendario oficial de World Athletics y se ha consolidado, edición tras edición, como una de las grandes citas del atletismo en ruta del invierno español.