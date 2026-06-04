Running
El 10K Ibiza-Platja d'en Bossa 2027 supera el primer tramo promocional de inscripciones y cambia de precios
La prueba, que celebrará su séptima edición el próximo 7 de febrero, pasará a tener un coste de 20 euros
La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa 2027 continúa avanzando a buen ritmo en su fase de inscripciones. La organización ha confirmado que la prueba ha superado ya el primer tramo promocional y que el precio para participar pasa ahora a ser de 20 euros. La carrera celebrará su séptima edición el próximo 7 de febrero de 2027, a partir de las 9 horas, y volverá a reunir en Ibiza a corredores populares y atletas de primer nivel en uno de los circuitos más rápidos y atractivos del calendario nacional.
La inscripción incluye la camiseta conmemorativa oficial y la bolsa del corredor, además de la posibilidad de competir en un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo y reconocido por sus excelentes condiciones para lograr grandes marcas.
El trazado discurre a nivel del mar y atraviesa algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio de Sant Josep, con especial protagonismo para el Parque Natural de ses Salines y el entorno de Platja d’en Bossa. Sus largas rectas y su perfil favorable convierten la carrera en una cita ideal tanto para quienes buscan mejorar marca personal como para quienes desean disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno singular.
Una prueba retransmitida en toda España
La proyección del evento se ha visto reforzada en el último año tras la organización del Campeonato de España de 10K en Ruta, una cita que reunió a algunos de los mejores fondistas del país y que fue retransmitida en directo por RTVE, llevando la imagen de Ibiza y Sant Josep a miles de espectadores de todo el territorio nacional.
Declarada prueba de interés turístico por el Consell d’Eivissa, la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa forma parte del calendario oficial de World Athletics y se ha consolidado, edición tras edición, como una de las grandes citas del atletismo en ruta del invierno español.
- El Class Bàsquet Sant Antoni no logra la remontada ante Caja 87 y dice adiós al ascenso
- José Bueno, presidente del Bàsquet Sa Real de Ibiza: «No podemos poner en riesgo la cantera para mantener la Tercera FEB»
- Mark Roper y Daniela García vuelan en la 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza
- Actividades de verano en las piscinas de Es Raspallar, en Ibiza: así puedes apuntarte
- El Insular Ibiza se proclama subcampeón alevín en el Campeonato de Baleares de fútbol base
- La carrera 'más bonita del mundo' regresa el 10 de octubre a la isla de Formentera
- El Class Sant Antoni busca en Ibiza una remontada épica ante el Caja 87 para subir a Primera
- El fútbol base de Ibiza y Formentera roza la gloria en el Campeonato de Baleares