Violeta Gutiérrez y Carmen Riera, padelistas de Ibiza, suman experiencia en el TyC 3 de Navarra

Violeta Gutiérrez y Carmen Riera, jugadoras de Ibiza Pádel Indoor, participaron el pasado fin de semana en el TyC 3 de Navarra, una cita que volvió a reunir a jóvenes promesas del pádel nacional y que sirvió como una valiosa experiencia de aprendizaje y competición para la pareja ibicenca.

El sorteo les deparó un exigente debut ante las terceras cabezas de serie del ranking, un encuentro de máxima dificultad en el que ambas jugadoras compitieron con intensidad y lucharon cada punto frente a una de las parejas favoritas del torneo.

Tras ese primer compromiso, Gutiérrez y Riera continuaron su participación en el cuadro de consolación, donde lograron avanzar hasta los cuartos de final. En esa ronda cayeron por un ajustado 3-6 y 6-7, en un partido muy igualado que reflejó el buen nivel competitivo mostrado por la pareja.

Pese a la derrota, la participación en Navarra deja sensaciones positivas para las jugadoras de Ibiza Pádel Indoor, que regresan con más experiencia, motivación y ganas de seguir trabajando para afrontar los próximos retos de la temporada.