Natación
Las piscinas de Es Raspallar abren inscripciones para su programa veraniego de actividades
El 'Pla Especial d´Estiu 2026' se desarrollará durante los meses de julio y agosto y contará con actividades de natación infantil, natación para adultos y aquagym
El Departamento de Deportes del Consell de Ibiza ha anunciado las fechas de inscripción para el 'Pla Especial d´Estiu 2026' de las Piscinas de Es Raspallar, una programación que se desarrollará durante los meses de julio y agosto y que incluirá diferentes actividades dirigidas tanto a niños como a adultos.
Las inscripciones se realizarán de forma escalonada en función de la actividad y la edad de los participantes. El lunes 8 de junio será el turno de los niños y niñas de tres años y de los menores a partir de cuatro años que no sepan nadar. El martes 9 podrán inscribirse los niños y niñas de cuatro a ocho años que ya sepan nadar, mientras que el miércoles 10 será el turno de los participantes de nueve a 15 años que naden. Las inscripciones para natación de adultos se abrirán el jueves 11, y las de aquagym para adultos, el viernes 12. El horario habilitado para formalizar las solicitudes será de lunes a viernes, de 8 a 21 horas.
Los resultados se publicarán el próximo miércoles 17
Para completar la inscripción será necesario presentar una fotocopia del DNI o del Libro de Familia. En el caso de las familias numerosas, deberán mostrar el original del carné acreditativo para poder beneficiarse del descuento correspondiente. Para el resto de bonificaciones, las personas interesadas podrán consultar directamente en la recepción de las instalaciones.
Como novedad, el martes 16 de junio se celebrará un sorteo de plazas para cada grupo y horario. Quienes no obtengan plaza pasarán a formar parte de una lista de espera, siguiendo el orden establecido en dicho sorteo. Las listas con los resultados podrán consultarse a partir de las 8 horas del miércoles 17 en el tablón de anuncios de la piscina. Desde el Consell recuerdan que las actividades del 'Pla Especial d´Estiu 2026' corresponden exclusivamente a los meses de julio y agosto.
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