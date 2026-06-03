José Bueno, presidente del Bàsquet Sa Real: «No podemos poner en riesgo la cantera para mantener la Tercera FEB»

Hace apenas unas semanas estaban peleando por entrar en el play-off de ascenso a Segunda FEB y ahora están buscando un patrocinador para garantizar la continuidad en Tercera FEB. ¿Cómo se vive una situación tan contradictoria?

Se vive con sentimientos encontrados. Por un lado, con la satisfacción de haber construido un proyecto que da la oportunidad a jugadores de la isla de competir a nivel nacional y tener un escaparate importante. Pero, por otro, con la preocupación de ver que todo eso puede verse frenado por un problema puramente económico y burocrático.

¿Qué cantidad necesita el club para asegurar su presencia en Tercera FEB la próxima temporada?

Necesitamos alrededor de 40.000 euros. Antes de nada, quiero agradecer públicamente a Manuel Arévalo todo lo que ha hecho por nosotros durante estos dos años. Aunque deja de ser el patrocinador principal del equipo de Tercera FEB, sigue colaborando económicamente con el club. No se ha desvinculado de nosotros. Simplemente ha tenido que reorganizar sus prioridades empresariales coincidiendo además con el 50 aniversario de su empresa. Lo entendemos perfectamente y la relación sigue siendo excelente.

Hace dos años ya se encontraron en una situación parecida y apareció Instalaciones Arévalo prácticamente sobre la bocina.

Exactamente. Nos salvó el proyecto. Ese mismo día ya estábamos preparados para renunciar a la categoría y apareció para darnos la posibilidad no solo de competir aquella temporada, sino de consolidarnos durante dos años. Además, hemos competido en el grupo más fuerte de la categoría y hemos estado luchando por el play-off hasta la penúltima jornada. Conseguimos la permanencia con varias semanas de margen y firmamos la mejor temporada de nuestra historia.

Si ese patrocinador no aparece, ¿existe un riesgo real de renunciar a la categoría?

Sí. La viabilidad del primer equipo está totalmente comprometida. Mantener una estructura en competición nacional sin esa aportación privada es prácticamente imposible. Nuestra prioridad absoluta es el deporte base y eso sí está garantizado. Precisamente por proteger la cantera no podemos asumir riesgos económicos que comprometan el futuro del club.

¿Qué puede ofrecer el Básquet Sa Real a una empresa que decida apostar por su proyecto?

Principalmente visibilidad. Somos un equipo que representa a Ibiza a nivel nacional. Ofrecemos presencia de marca en una competición estatal, repercusión en medios, en redes sociales y en las retransmisiones. Cada desplazamiento genera impacto mediático tanto aquí como en las comunidades donde competimos. Además, somos una entidad muy vinculada a la sociedad ibicenca y creemos que cualquier empresa que nos apoye obtiene un retorno importante en imagen.

Más allá de los problemas económicos, el equipo ha firmado la mejor temporada de su historia en Tercera FEB. ¿Cree que se está valorando suficientemente lo conseguido?

Sinceramente, no. Creo que no se está reconociendo el trabajo que realiza este grupo de personas. Estamos hablando de entrenadores, jugadores, directivos y cuerpo técnico, prácticamente todos de la isla, que dedican una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo sin cobrar un euro. Es un proyecto completamente amateur y lo que hemos conseguido tiene muchísimo mérito.

Además, el club también ha brillado en la Liga Nacional de 3x3.

Sí. Hemos sido subcampeones de España y hemos ganado dos de las paradas del circuito nacional. De hecho, junto al Valencia Basket somos los únicos clubes que han tenido representación tanto masculina como femenina. Eso nos ha permitido clasificarnos para la Copa de España de 3x3 que se disputará este mes en Canarias. Son logros muy importantes que tampoco han tenido toda la repercusión que merecen.

¿Cree que en Ibiza se entiende la dificultad que supone competir a nivel nacional siendo un club modesto y además insular?

Creo que no del todo. La gente conoce la competición autonómica, pero quizá no es consciente de lo que implica jugar una liga nacional. Cada 15 días hay desplazamientos a la Península y eso supone un gasto enorme. Aproximadamente el 80% del presupuesto del equipo se va en viajes. Además, muchas veces hay que hacer noches fuera y eso incrementa todavía más los costes. Intentamos optimizarlo todo al máximo, pero la insularidad penaliza muchísimo.

También exige un sacrificio añadido para jugadores y técnicos.

Claro. Muchas veces viajamos en horarios complicados para abaratar costes. Eso supone que jugadores y entrenadores tengan que hacer esfuerzos importantes para poder compaginar trabajo, estudios y competición.

¿Qué mensaje le trasladaría a los jugadores y a la cantera en este momento de incertidumbre?

Que la directiva está haciendo todo lo posible para que el proyecto continúe. La cantera no corre ningún peligro porque es la base del club, pero perder el equipo de Tercera FEB sería perder un referente para todos esos niños y niñas que sueñan con llegar algún día a competir a nivel nacional. Ese es el verdadero problema. Les estaríamos cerrando una puerta muy importante.

Si ahora mismo hubiese un empresario ibicenco leyendo esta entrevista, ¿qué le diría?

Le diría que haremos todo lo posible para que su inversión tenga un retorno real. Que encontrará una publicidad sana, vinculada al deporte y a valores positivos, y que su dinero irá destinado íntegramente a sostener un proyecto deportivo que representa a Ibiza por toda España.

¿Le preocupa más perder la categoría en los despachos que haberla podido perder en la pista?

Sí, sin ninguna duda. Me preocupa mucho porque siento una responsabilidad hacia los jugadores y hacia toda la gente que trabaja alrededor del equipo. Todos dedicamos muchísimas horas de forma totalmente altruista y sería muy frustrante ver cómo todo ese esfuerzo desaparece por una cuestión económica.

¿Qué sentiría si un proyecto que ha tardado tantos años en construirse se viera obligado a dar un paso atrás por falta de recursos?

Sería muy duro. A veces tengo la sensación de que si esto ocurriera en un club de fútbol, tendría una repercusión mucho mayor. Pero la realidad es que el esfuerzo que hacemos nosotros es el mismo que realizan otros clubes de deportes minoritarios de la isla. Por eso espero que encontremos una solución. Sería una pena que todo el trabajo realizado durante tantos años se perdiera por un problema económico.