El Club Petanca Llar de Santa Eulària se proclama campeón de Baleares

El Club Petanca Llar de Santa Eulària ha firmado este fin de semana una destacada actuación en el Campeonato de Baleares de Petanca en la modalidad de Tripletas Masculinas de Segunda Categoría 2026, donde consiguió proclamarse campeón autonómico.

El equipo santaeulaliense alcanzó el mejor resultado posible tras imponerse en la final al CP Sóller de Palma de Mallorca en un duelo muy igualado, que se resolvió por un ajustado marcador de 13 a 11 puntos. La tripleta campeona estuvo formada por Eduardo Fernández, Alejandro López, José Luis Martínez y Juan José Martínez, bajo la dirección técnica de Pedro Gracia, quienes completaron una competición sobresaliente hasta alzarse con el título balear.

Este triunfo supone un éxito de gran relevancia para el CP Llar de Santa Eulària, ya que además del campeonato autonómico, el equipo consigue el pase directo al Campeonato de España de la modalidad, que se disputará en Navalcarnero, Madrid.