Más de 326.000 euros para 18 entidades deportivas de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha firmado este miércoles parte de los convenios de colaboración correspondientes al año 2026 con un total de 18 entidades deportivas de la ciudad, a las que destinará 326.684 euros para apoyar su actividad, impulsar la práctica deportiva y favorecer la organización de competiciones y eventos.

El acto de firma ha contado con la participación del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y de la segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes, Catiana Fuster, junto a representantes de los clubes, asociaciones y federaciones beneficiarias. «Esta inversión municipal permite reforzar el tejido deportivo local, facilitar la práctica deportiva entre la ciudadanía y contribuir a la proyección de la ciudad a través de competiciones y eventos de diferente ámbito», ha manifestado el alcalde, Rafael Triguero.

En concreto, este miércoles se han firmado los convenios correspondientes a la línea de ayudas ordinarias con el Club Eivissa Tennis Taula, la Asociación Karate Do Ibiza, el Ibiza Club de Rugby, el Club Eivissenc de Muntanya, la Asociación Escuela Deportiva Dojo Ibiza, el Club Bádminton Pitiús, el Club de Tiro con Arco S’Arc d’Eivissa, el Club de Atletismo Pitiús, el Club Esportiu Bàsquet Sa Real, el Club Bàsquet Sa Bodega, la Asociación Handbol Club Eivissa y el Club Náutico Ibiza. En total, estas entidades recibirán 74.684 euros.

252.000 euros para el desarrollo de eventos deportivos

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza aportará 252.000 euros para el desarrollo de eventos deportivos, competiciones y actividades de promoción que contribuyen a posicionar Ibiza como referente deportivo. Estas ayudas permitirán impulsar pruebas y proyectos con repercusión deportiva y turística, como el Ibiza Half Triathlon, organizado por la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon; las actividades del Club de Atletismo Pitiús; los eventos promovidos por el Club Esportiu IbizaSport; las competiciones organizadas por Trideporte.com; los torneos del Club de Ajedrez Ibiza 64; las actividades deportivas del Club Natación Ibiza; los eventos impulsados por el Club Esportiu Bàsquet Sa Real; las iniciativas de montaña y naturaleza del Club Eivissenc de Muntanya; y las actividades de promoción y competición de la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares.

Triguero ha destacado la importancia del papel que desempeñan las entidades deportivas en la ciudad. «Las entidades deportivas realizan una labor fundamental para fomentar hábitos saludables, valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo, y para ofrecer oportunidades de práctica deportiva a personas de todas las edades», ha señalado.

El alcalde ha añadido que estos convenios representan «una muestra del apoyo firme del Ayuntamiento a su trabajo diario y al papel que desarrollan en la cohesión social y la proyección de nuestra capital, que estamos posicionando como ciudad del deporte». Finalmente, Triguero ha avanzado que próximamente se firmarán los convenios con el resto de clubes deportivos de la ciudad.