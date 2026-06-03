La arquera de Ibiza Nur Gómez roza el Top-10 en la exigente Veronica’s Cup de Eslovenia

La arquera ibicenca Nur Gómez completó una destacada actuación en la Veronica’s Cup 2026, una de las competiciones internacionales de referencia del calendario europeo de tiro con arco, celebrada el pasado fin de semana en Kamnik, Eslovenia. La deportista del Club de Tir amb Arc Es Cubells, integrante también del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares, terminó en una meritoria decimocuarta posición en la categoría de arco compuesto femenino junto a algunas de las mejores especialistas del continente.

Gómez inició el torneo con una sólida ronda clasificatoria, en la que sumó 677 puntos, con parciales de 334 y 343. Este registro le permitió ocupar la decimotercera posición entre las participantes y afrontar las eliminatorias desde una situación favorable, logrando además el pase directo a la primera ronda y evitando el cruce inicial. Ya en dieciseisavos de final, la arquera ibicenca confirmó sus buenas sensaciones al imponerse a la británica Margaux Rowbotham por 140-136, en un duelo que controló con solvencia para asegurarse un puesto entre las dieciséis mejores del torneo.

La ibicenca cayó con uno de los marcadores más igualados de la ronda

En octavos de final, la ibicenca se midió a la croata Ivana Mavračić en un enfrentamiento de altísimo nivel que se resolvió por pequeños detalles. La balear mantuvo sus opciones hasta la última flecha, pero terminó cediendo por un ajustado 142-140, uno de los marcadores más igualados de la ronda.

La derrota puso fin a su participación en Kamnik, donde cerró una actuación que confirma su capacidad para competir al máximo nivel internacional y le permite sumar una nueva experiencia de prestigio frente a algunas de las mejores arqueras europeas. La presencia de Nur Gómez en la Veronica’s Cup vuelve a situar al tiro con arco ibicenco en escenarios internacionales de primer nivel y refleja la progresión de una deportista que continúa consolidándose en la élite de la modalidad.