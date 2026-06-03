Más de 50 deportistas disputan en sa Blanca dona la Final Insular Escolar de Bádminton

El bádminton ibicenco cerró este pasado fin de semana su temporada escolar con la celebración de la Final Insular de Bádminton del Deporte Escolar, una cita que tuvo lugar en el pabellón de sa Blanca Dona y que reunió a más de 50 jóvenes deportistas procedentes de todas las escuelas y clubes de la isla. La jornada sirvió para poner el broche final a la temporada regular y volvió a evidenciar el buen momento que atraviesa la base del bádminton en las Pitiusas, con una amplia participación y un gran ambiente deportivo durante toda la mañana.

El programa estuvo dividido en dos grandes bloques. Por un lado, los jugadores de iniciación y los deportistas más pequeños participaron en una jornada festiva y de convivencia, con circuitos de habilidad, juegos motrices y partidos amistosos. La organización quiso así premiar el esfuerzo realizado durante el curso, fomentando el compañerismo y el aprendizaje por encima de la presión competitiva.

Por otro lado, la pista central acogió las finales de las categorías competitivas, desde Sub-11 hasta Sub-17, en unos encuentros marcados por la intensidad y el buen nivel técnico de los jugadores ibicencos. En la categoría Sub-11, Abel Triguero se proclamó campeón insular en el cuadro masculino, por delante de Joel Yuste. En el apartado femenino, el título fue para Vega García, seguida de Diana Guasch.

Luca Blanchard y Lucía Yuste, vencedores en la máxima categoría de edad

En Sub-13, Daniel Hormigo se impuso en la final masculina ante Eduard Florín, mientras que Jimena Rodríguez-Carreño logró el campeonato femenino frente a Amalia Rincón. La categoría Sub-15 dejó como campeones a Javier Tajuelo e Inés Gil, que se adjudicaron los primeros puestos en sus respectivos cuadros. Los subcampeonatos fueron para Alejandro Hormigo y Paula Hormigo. En Sub-17, la máxima categoría de edad en liza, Luca Blanchard se proclamó campeón masculino, con Gael Rosas como segundo clasificado. En el cuadro femenino, Lucía Yuste logró el título insular por delante de Querobel Buctuan.

La jornada concluyó con la entrega de trofeos y medallas a los participantes, poniendo fin de manera oficial al curso escolar de bádminton. No obstante, la actividad continuará durante los próximos meses, ya que la Delegación de Ibiza trabaja ya en el calendario de actividades de verano, campus y tecnificaciones para que los deportistas puedan seguir entrenando y evolucionando durante las vacaciones.

Desde la organización se quiso agradecer el apoyo del Consell de Ibiza, de los distintos ayuntamientos colaboradores, así como la implicación de técnicos, clubes, colegios y familias, cuyo trabajo conjunto ha hecho posible el éxito deportivo y organizativo de la temporada.