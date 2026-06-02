El tiro con arco ibicenco deja huella en el III Gran Premio de España en Valladolid

Los clubes ibicencos S’Arc Eivissa y Es Cubells protagonizaron un destacado fin de semana en el III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco, celebrado en Valladolid bajo la organización de la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), logrando importantes resultados tanto en la competición individual como en la Liga Nacional RFETA de Clubes. En la modalidad de arco recurvo hombre, los deportistas de S’Arc Eivissa volvieron a demostrar su alto nivel competitivo frente a algunos de los mejores tiradores nacionales. Eduardo Santolaria fue el mejor clasificado del club al alcanzar una excelente cuarta posición, quedándose muy cerca de las medallas. También destacaron Toni Roig, sexto, y Pere Cincunegui, octavo, situando a tres arqueros ibicencos entre los ocho mejores de la competición.

La actuación colectiva del club se completó con los puestos de Andrei Aghiorghiesei (19º), Adrià Prats (24º) y Aitor Ramiro (25º), confirmando la profundidad y competitividad del equipo balear en una prueba de máximo nivel nacional. En categoría mujer de arco recurvo, Pilar Pascual logró una meritoria 21ª posición, mientras que María Nieves Montero finalizó en el puesto 37. Por su parte, el Club de Tir amb Arc Es Cubells volvió a destacar en la modalidad de arco compuesto. Juan Carlos Cornelis rozó el podio tras finalizar en una magnífica cuarta posición, consolidándose entre los mejores especialistas del país. José Raúl Riera también firmó una gran actuación al concluir séptimo, situando a dos representantes del club entre los ocho mejores de la categoría. Jaume Llorens terminó en la 28ª posición.

En la competición de arco compuesto mujer, Paula Hidalgo consiguió una sobresaliente quinta plaza, mientras que Cristina Planells finalizó sexta, situándose ambas entre las mejores arqueras del campeonato. Samira Paniagua concluyó vigésima y Magali Foulon ocupó la trigésima posición. Además de los resultados individuales, los clubes ibicencos tuvieron un papel destacado en la Liga Nacional RFETA de Clubes. El equipo Eivissa Patrimoni de la Humanitat, formado por Pere Cincunegui, Aitor Ramiro y Toni Roig, finalizó en la primera posición de la prueba de recurvo masculino de Primera División, sumando una importante cantidad de puntos para la clasificación general de la liga nacional.

También en la competición por equipos, el conjunto Eivissa Patrimoni de la Humanitat, integrado por Pilar Pascual, Nerea López e Iria Vanrell, logró una destacada cuarta posición en recurvo femenino, mientras que el equipo mixto formado por Pilar Pascual y Toni Roig terminó igualmente cuarto en recurvo mixto. Es Cubells también dejó su sello en la Liga Nacional RFETA. El equipo masculino SantJosep.net, compuesto por Juan Carlos Cornelis, José Raúl Riera y Jaume Llorens, concluyó en quinta posición en arco compuesto hombre. Por su parte, el equipo femenino formado por Paula Hidalgo, Cristina Planells y Magali Foulon obtuvo una excelente tercera plaza en la prueba de compuesto femenino.

Los buenos resultados continuaron en la categoría de compuesto mixto, donde Cristina Planells y Juan Carlos Cornelis llevaron al equipo SantJosep.net «A» hasta la tercera posición, mientras que Magali Foulon y José Raúl Riera finalizaron sextos con el conjunto SantJosep.net «B». Los resultados obtenidos en Valladolid confirman el excelente momento que atraviesa el tiro con arco ibicenco. La victoria de S’Arc Eivissa en la prueba de recurvo masculino de la Liga Nacional RFETA, unida a las destacadas actuaciones individuales y a las posiciones de privilegio alcanzadas por los equipos de Es Cubells, refuerzan el papel de ambos clubes como referentes del tiro con arco balear y nacional.