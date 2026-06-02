Oussama pone fin a su etapa en el Gasifrd Atlético

Oussama Chefraou El Metmary no continuará en el Gasifred Atlético la próxima temporada. El ala marroquí, que llegó al conjunto ibicenco en enero de 2024, anunció este martes a través de sus redes sociales su despedida del club dirigido por José Fernández.

“Después de prácticamente tres años de mi vida, hoy anuncio que llega a su fin una etapa maravillosa. Han sido años en los que he crecido y aprendido muchísimo, tanto como jugador como, sobre todo, como persona”, escribió el jugador africano en un emotivo mensaje de despedida. Oussama también quiso agradecer el apoyo recibido durante su estancia en la entidad: “Quiero dar las gracias a todas las personas con las que he compartido este camino: compañeros, cuerpo técnico, directivos y, por supuesto, a una afición que nunca dejó de animarnos y apoyarnos en los buenos y en los malos momentos”.

El ya exjugador del Gasifred aseguró que abandona el club con “el corazón lleno de recuerdos, amistades y experiencias” y deseó “los mayores éxitos” a la entidad para el futuro. “Gracias por todo. ¡Forza Gasifred!”, concluyó. Durante la temporada recién finalizada, Oussama disputó 29 partidos oficiales y anotó ocho goles, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del conjunto ibicenco. Su marcha supone la primera baja confirmada de cara al próximo curso para un Gasifred Atlético que ya trabaja en la planificación de la nueva temporada.