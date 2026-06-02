José Ramírez, director deportivo del SantJosep.net: «Ha sido la fase de ascenso que menos he disfrutado y más voy a celebrar»

Hace apenas un año hablábamos en un contexto muy diferente, con el equipo descendiendo de Superdivisión. Ahora, tras una gran temporada, han conseguido regresar a la máxima categoría. ¿Qué tiene más mérito: el ascenso o haberse levantado tan rápido del golpe del descenso?

Sin duda, habernos levantado. El descenso fue muy duro porque durante aquella temporada tuvimos muy mala suerte en momentos clave y, cuando acabó, no teníamos claro cómo iba a reaccionar el equipo. Pero los jugadores demostraron una fortaleza enorme. Desde el primer momento tuvimos entre ceja y ceja volver a donde estábamos y el grupo respondió de manera ejemplar. El ascenso es la consecuencia de esa capacidad para rehacernos.

Si tuviera que resumir esta temporada en una palabra o en una frase, ¿cuál sería?

Increíble.

¿Ha sido el año más exigente que ha vivido al frente del Santjosep.net?

No el más exigente, pero sí el que más presión me ha generado. Otras veces hemos competido por subir con la ilusión de conseguirlo, sabiendo que si no se lograba tampoco era un drama. Este año era diferente. Habíamos descendido y sentíamos la obligación de regresar a Superdivisión cuanto antes. Esa presión estuvo presente desde el primer día. La liga la hemos ganado con bastante solvencia, pero la fase de ascenso la afrontamos con muchísima tensión porque sabíamos que no podíamos fallar.

¿En qué momento vio que el equipo estaba preparado para lograr el ascenso?

En el primer partido de la fase. Nos enfrentábamos al Fuencarral, que era probablemente el rival más fuerte, y empezamos perdiendo 2-1. Conseguimos remontar hasta el 3-2 y luego Iván Martín arrancó el partido decisivo perdiendo 2-0. Terminó remontando para ganar 3-2 y cerrar el 4-2 definitivo. Ese encuentro fue el auténtico punto de inflexión. Ahí vimos que el equipo estaba preparado para cualquier cosa.

Una remontada así en el primer partido también les dio confianza para el resto de la fase.

Claro. Ganar de esa manera te libera mucho. Después de superar ese obstáculo, los dos partidos siguientes los ganamos por 4-0. El equipo se quitó un peso enorme de encima y pudo competir con mucha más tranquilidad.

Hay clubes que tardan años en recuperarse de un descenso. El Santjosep.net ha vuelto a la élite a la primera. ¿Qué dice este ascenso sobre la salud deportiva y estructural del club?

Dice mucho. El equipo de Superdivisión es la punta del iceberg, pero detrás hay una estructura muy sólida. Tenemos una escuela con muchos niños, varios equipos compitiendo en diferentes categorías y mucha gente trabajando cada día. El club no depende únicamente del primer equipo. El Santjosep.net tiene una base muy fuerte y eso es lo que garantiza su futuro.

La cantera sigue siendo uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Es la base de todo. Sin cantera no tendría sentido nada de lo que hacemos arriba. Tener un equipo en Superdivisión motiva muchísimo a los niños. Ven que existe un camino para llegar a la élite sin salir de Ibiza. Vienen a los partidos, se ilusionan, entrenan más y sienten que algún día ellos también pueden estar ahí.

¿Cree que éxitos como este ayudan a que el tenis de mesa gane visibilidad en Ibiza?

Estoy convencido. Tanto los medios de comunicación como las instituciones siempre nos han tratado muy bien, pero para ganar repercusión también hay que conseguir resultados. Haber estado en Superdivisión, quedar terceros en una Copa del Rey el año pasado o lograr este ascenso hace que mucha más gente se fije en nosotros y en el tenis de mesa.

¿Considera que en la isla se valora suficientemente lo que está consiguiendo el club a nivel nacional?

Sí. Llevamos muchos años trabajando y creo que la gente conoce lo que hacemos. Las instituciones, los medios de comunicación y la afición nos respetan mucho. Saben lo difícil que es competir desde Ibiza contra clubes con muchos más recursos y eso se valora.

¿Cuál ha sido la gran virtud del equipo para regresar a la máxima categoría?

El compromiso. Ha sido extraordinario. Todos los jugadores querían estar siempre disponibles, nadie quería descansar y todos empujaban en la misma dirección. Los tres que jugaron la fase de ascenso fueron fundamentales, pero el éxito pertenece a los seis o siete jugadores que han formado parte del equipo durante toda la temporada. Su compromiso ha sido de diez.

Mirando al futuro, ¿con qué objetivo regresará el Santjosep.net a Superdivisión?

El objetivo es consolidarnos y no repetir errores del pasado. Ya estamos trabajando en ello. Hemos cerrado el fichaje de Miguel Ángel Vílchez, campeón de España absoluto en 2024 y un jugador que ya estuvo con nosotros. Además, llegarán otros refuerzos para aumentar el nivel competitivo del equipo. Los tres jugadores que lograron el ascenso, Héctor Saavedra, Iván Martín y Lewandowski, seguirán con nosotros, pero sabemos que para mantenernos necesitamos dar un salto de calidad.

¿Dónde sitúa este ascenso dentro de su trayectoria deportiva?

Ha sido la fase de ascenso que más presión me ha generado de todas las que he vivido aquí. La semana previa fue durísima y tuve muchísimos nervios. Durante la competición, probablemente ha sido la que menos he disfrutado. Sin embargo, ahora la voy a disfrutar más que ninguna otra porque sé perfectamente todo lo que hemos sufrido para conseguirla.

¿Qué le diría a alguien que vea el titular del ascenso pero no sea consciente de todo el trabajo que hay detrás para que un club de Ibiza compita en la máxima categoría nacional?

Le diría que venga a Can Guerxo a partir de septiembre, los sábados por la tarde, y vea en directo lo que hemos conseguido. Va a poder disfrutar de algunos de los mejores jugadores del país y de partidos espectaculares. Tener un equipo de Ibiza en Superdivisión es algo muy especial y creo que merece la pena vivirlo de cerca.