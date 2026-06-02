Ibiza reina en las finales baleares de balonmano playa con un pleno histórico

El balonmano playa escolar de Baleares tiene un único y absoluto rey: Ibiza. El pasado sábado, la playa de Cala Llonga fue el escenario de las finales baleares escolares de balonmano playa en las categorías infantil y cadete, tanto masculina como femenina. La jornada no pudo ser más exitosa para la delegación ibicenca, que firmó un pleno histórico al alzarse con el título de campeón en las cuatro categorías en juego.

En la categoría infantil masculina, el Riera Peña Deportiva se proclamó campeón tras imponerse con autoridad al Deportivo Mallorca en la gran final por 2-0. El conjunto dirigido por Joel Torres controló el ritmo del encuentro en todo momento sin dar opciones al rival. Por su parte, la lucha por el bronce se decantó a favor del Handbol Secar de Mallorca, que venció por un ajustado 2-1 al Grupamar Puchi.

La final infantil femenina se tiñó por completo de color ibicenco en un derbi de infarto. El título autonómico viajó a las vitrinas del Marteya Rampuixa Peña Deportiva, que derrotó por 2 sets a 1 al conjunto naranja del Suministros Ibiza Peña Deportiva. El choque, marcado por una igualdad absoluta, tuvo que decidirse en la siempre vibrante tanda de penaltis (shoot out), donde las jugadoras dirigidas por Amat mostraron una mayor efectividad para imponerse por 4 a 1.

La categoría cadete masculina deparó una de las finales más épicas de la tarde. El oro fue para el DC10 Ibiza HC Sant Josep, que doblegó al Deportivo Mallorca en un partido que se resolvió en el shoot out. El bloque de Alberto Vicente exhibió una tremenda sangre fría en los momentos cumbre, espoleado por la soberbia actuación de su portero, Jordi Torres, quien se convirtió en un auténtico muro para los lanzadores del Handbol Mallorca. La alegría de la isla se completó con la medalla de bronce del Roig Marí Ingenieros Peña Deportiva, que doblegó al Mata de Jonc en una final de consolación de poder a poder.

Por último, el broche de oro en la categoría cadete femenina lo puso el Punkitrans Puchi. Las jugadoras de Santi Maillo se coronaron campeonas de Baleares tras batir en la final al Handbol Avebal de Mallorca en otro desenlace de infarto resuelto en los penaltis. La templanza y el acierto en los lanzamientos decisivos otorgaron el trofeo al cuadro ibicenco. En esta misma categoría, el High Security HC Eivissa cerró el torneo autonómico en una meritoria cuarta posición tras caer, en un partido muy equilibrado, frente al Handbol Secar de la Real.

Con estos resultados, el balonmano playa de Ibiza demuestra la excelente salud de su cantera, consolidando su hegemonía en el archipiélago tras una jornada inolvidable de deporte, arena y valores escolares.