La carrera "más bonita del mundo" regresa el 10 de octubre a la isla de Formentera

Hay carreras diseñadas para "batir marcas personales" y otras para convertirse en una "experiencia de vida", como la 15K Formentera Sunset Run. Por eso es una de las pruebas más deseadas del calendario. Lejos de querer ser una más, se desmarca de las distancias habituales y ofrece un "recorrido único" demostrando una "personalidad arrolladora". Así, el próximo 10 de octubre la isla volverá a acoger a miles de corredores dispuestos a vivir un evento que "trasciende a lo puramente deportivo".

Y es que la 15K Formentera Sunset Run se distingue precisamente por ofrecer un "marco incomparable", una "experiencia sensorial junto al mar, durante el atardecer y en un territorio mágico". Una fórmula de lo "más atractiva" que convierte al running en algo más que una actividad física y unos dígitos en el cronómetro. A casi cuatro meses para su próxima edición, el evento se acerca poco a poco a los 2.000 inscritos, una cifra que evidencia lo "seductora" que es su propuesta. Porque mientras cae el sol por el horizonte del mar Mediterráneo, los participantes podrán disfrutar de dos desafíos a pie: la 15K, atravesando muchos de los paisajes más emblemáticos de la isla, y la 5K, más asequible para corredores principiantes o quienes prefieren tomárselo de manera más festiva.

Si bien la 15K Formentera Sunset Run se celebra a última hora de la tarde del sábado, el evento ofrece una experiencia completa de fin de semana. Porque el programa se extiende durante varias jornadas con diversas actividades dirigidas a toda la familia. Por supuesto, no faltará la música en la zona de salida, creando un ambiente festivo y motivacional enorme. Un DJ amenizará los minutos previos para transmitir toda la energía necesaria para cruzar la línea de meta. Y una vez se termine la carrer,a en la localidad de Es Pujols la fiesta continuará. Además, como es tradición, el programa de actividades volverá a incluir sesiones de yoga, encuentros para corredores y nuevas propuestas que la organización, a cargo de Talentum Group, irá desvelando en los próximos meses.

En todo caso, la idea es completar un fin de semana diferente y transmitir a los corredores ese espíritu Run and Feel de Ibiza y Formentera. Con un cupo limitado, las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma oficial hasta agotar los dorsales disponibles.