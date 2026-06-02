Balonmano | División de Honor Plata
Bruno García aterriza en el Trasmapi HC Eivissa tras dos temporadas en la Liga ASOBAL
El lateral izquierdo, formado en el BM Alcobendas y procedente del Bada Huesca, llega a la isla después de competir en la máxima categoría del balonmano nacional
El Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Bruno García Berardi, lateral izquierdo de 1,96 metros formado en la cantera del BM Alcobendas y que llega a la isla tras militar las dos últimas campañas en el Bada Huesca de la Liga ASOBAL. El jugador madrileño completó toda su formación deportiva en el conjunto alcobendense, donde permaneció desde los cinco años hasta 2024, antes de dar el salto al balonmano profesional de la mano del cuadro aragonés, con el que ha acumulado experiencia en la máxima categoría nacional.
Además, el nuevo jugador ibicenco cuenta con recorrido en las categorías inferiores de la selección española, con un total de ocho concentraciones nacionales, entre ellas la participación en el Torneo Cuatro Naciones de Avilés en 2017 y varias estancias de tecnificación en los Centros de Alto Rendimiento de Granada y Burgos. Desde el club ibicenco destacan que se trata de un jugador con una "gran proyección, capacidad física y margen de crecimiento", cualidades con las que esperan seguir fortaleciendo la primera línea del equipo de cara al próximo curso.
El nuevo jugador del HC Eivissa se mostró "ilusionado" con esta nueva etapa y aseguró que llega a la isla "con mucha ilusión y con ganas de aportar al equipo". La entidad naranja continúa así dando pasos en la confección de una plantilla con la que aspira a seguir creciendo y consolidándose en la categoría durante la próxima temporada.
- El Class Bàsquet Sant Antoni no logra la remontada ante Caja 87 y dice adiós al ascenso
- Massimo Benassi, exdirector de desarrollo y negocio de la UD Ibiza y actual consejero delegado del Dépor: 'Cuando jugamos contra el Barça, no dormí ni diez horas en toda la semana
- Mark Roper y Daniela García vuelan en la 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza
- El Insular Ibiza se proclama subcampeón alevín en el Campeonato de Baleares de fútbol base
- El Class Sant Antoni busca en Ibiza una remontada épica ante el Caja 87 para subir a Primera
- Leo Román, portero de Ibiza, en el grupo de apoyo de la selección para el Mundial
- El fútbol base de Ibiza y Formentera roza la gloria en el Campeonato de Baleares
- La SD Ibiza refuerza su centro del campo con una joven promesa