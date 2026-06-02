Bruno García aterriza en el Trasmapi HC Eivissa tras dos temporadas en la Liga ASOBAL

El Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Bruno García Berardi, lateral izquierdo de 1,96 metros formado en la cantera del BM Alcobendas y que llega a la isla tras militar las dos últimas campañas en el Bada Huesca de la Liga ASOBAL. El jugador madrileño completó toda su formación deportiva en el conjunto alcobendense, donde permaneció desde los cinco años hasta 2024, antes de dar el salto al balonmano profesional de la mano del cuadro aragonés, con el que ha acumulado experiencia en la máxima categoría nacional.

Además, el nuevo jugador ibicenco cuenta con recorrido en las categorías inferiores de la selección española, con un total de ocho concentraciones nacionales, entre ellas la participación en el Torneo Cuatro Naciones de Avilés en 2017 y varias estancias de tecnificación en los Centros de Alto Rendimiento de Granada y Burgos. Desde el club ibicenco destacan que se trata de un jugador con una "gran proyección, capacidad física y margen de crecimiento", cualidades con las que esperan seguir fortaleciendo la primera línea del equipo de cara al próximo curso.

El nuevo jugador del HC Eivissa se mostró "ilusionado" con esta nueva etapa y aseguró que llega a la isla "con mucha ilusión y con ganas de aportar al equipo". La entidad naranja continúa así dando pasos en la confección de una plantilla con la que aspira a seguir creciendo y consolidándose en la categoría durante la próxima temporada.