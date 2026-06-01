El Club Waterpolo Sant Josep cierra una brillante temporada balear con el bronce alevín y el subcampeonato infantil

El Club Waterpolo Sant Josep puso este fin de semana el broche de oro a su participación en la Liga Balear de waterpolo tras una intensa jornada final llena de emociones, garra y, sobre todo, mucho futuro. El gran protagonismo del día se lo han llevado los alevines, quienes se jugaban el todo por el todo en su último partido frente al CN Ciutat de Palma. En un encuentro de infarto que mantuvo en vilo a la grada hasta el último segundo, los ibicencos se impusieron por un ajustadísimo 11-10. Esta victoria in extremis les asegura una más que merecida tercera posición en el campeonato de la Liga Balear, coronando un año de enorme esfuerzo y crecimiento.

Por su parte, los más pequeños del club, los benjamines, también saltaron al agua en una jornada final cargada de ilusión. Para ellos, cada minuto de juego ha sido una oportunidad de oro para sumar una experiencia vital en su formación deportiva y disfrutar del compañerismo.

Un balance de temporada sobresaliente

Estos resultados se suman a los obtenidos el pasado fin de semana, cuando el resto de las categorías del club concluyeron sus respectivas ligas. Cabe destacar el espectacular papel del equipo infantil, los Dragons, quienes se proclamaron subcampeones de Baleares, demostrando el altísimo nivel competitivo de la cantera del Sant Josep.

En el resto de categorías, aunque el podio se resistió por poco, el balance es sumamente positivo:

Juveniles y Absolutos: Ambos equipos firmaron una gran campaña logrando clasificarse para los exigentes Play-offs, donde finalizaron en una meritoria cuarta posición , rozando las medallas y compitiendo de tú a tú contra los rivales más fuertes de las islas.

Ambos equipos firmaron una gran campaña logrando clasificarse para los exigentes Play-offs, donde finalizaron en una meritoria , rozando las medallas y compitiendo de tú a tú contra los rivales más fuertes de las islas. Cadetes: A pesar de haber quedado en la última posición de la tabla, el equipo ha dado una lección de coraje. Han disputado partidos extremadamente igualados y competitivos, demostrando que la clasificación no hace justicia a su juego y que hay "cantera para rato".

Mirando al futuro

Desde la directiva y el cuerpo técnico del CW Sant Josep se ha querido felicitar a todos los deportistas, entrenadores y familias por su entrega. A pesar de que la temporada de liga regular termina, el club ya sigue trabajando a pleno rendimiento en los entrenamientos. Con esta base sólida, el talento demostrado por los más jóvenes y el orgullo de haber estado a la altura del campeonato en cada categoría, no hay duda de una cosa: la próxima temporada, el CW Sant Josep dará mucho que hablar.