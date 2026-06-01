El Club Náutico Santa Eulalia cierra los Jocs Escolars con siete medallas y una brillante actuación de su cantera

El Club Náutico Santa Eulalia Río puso el broche a los Jocs Escolars de Natación de Baleares con una destacada actuación en la fase final disputada en las piscinas de Son Hugo (Palma), donde sus nadadores alevines conquistaron un total de siete medallas: cuatro oros, dos platas y un bronce. La gran protagonista del campeonato fue Renee Álvarez Argento, que firmó una actuación impecable al proclamarse campeona de Baleares en las cuatro pruebas que disputó. La nadadora del club se colgó el oro en los 400 y 800 metros libre, los 100 metros espalda y los 400 estilos, confirmando su enorme versatilidad y su dominio tanto en las pruebas de fondo como en las de estilos.

También brilló Alejandro Ribas Schlotke, que regresó de Palma con tres metales individuales. El nadador ibicenco logró la plata en los 50 y 200 metros libre y el bronce en los 100 metros libre, además de finalizar en una meritoria quinta posición en los 50 metros mariposa, mejorando su mejor marca personal. Más allá de los podios, la representación del Club Náutico Santa Eulària volvió a demostrar el excelente estado de salud de su cantera. Leire Ribas Martínez rozó los puestos de honor con una destacada sexta plaza en los 800 metros libre y logró situarse entre las diez mejores nadadoras baleares al ser novena tanto en los 200 como en los 400 metros libre.

Por su parte, Aitor Pascual Moreno completó una sólida competición, destacando su octava posición en los 50 metros mariposa y mejorando sus registros en los 100 metros braza, mientras que Luana Scarpa Ruiz-Díaz también consiguió meterse entre las mejores de Baleares en las pruebas de velocidad, finalizando novena en los 50 metros espalda y decimoquinta en los 50 metros mariposa. Entre los más jóvenes del equipo, Marc Serra Santos sumó una valiosa experiencia competitiva participando en varias pruebas de libre y braza en una cita del máximo nivel autonómico.

La actuación colectiva del club quedó reflejada también en la cuarta posición lograda por el relevo 4x100 estilos mixto, un resultado que confirmó el gran trabajo realizado durante toda la temporada por los nadadores y el cuerpo técnico de la entidad. Con siete medallas y numerosos puestos destacados entre la élite balear de la categoría alevín, el Club Náutico Santa Eulalia cerró los Jocs Escolars dejando patente el excelente momento que atraviesa su cantera y el prometedor futuro de la natación insular.