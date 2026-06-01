Álex Palau arrasa en Arcos y manda un aviso antes del Europeo de motonáutica

El piloto ibicenco Álex Palau firmó una actuación impecable este fin de semana en la tercera prueba del Campeonato de España de motonáutica, disputada en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde se proclamó vencedor de la categoría GP4 tras dominar de principio a fin una de las "citas más exigentes del calendario nacional". La prueba gaditana tiene una particularidad que la hace única dentro del campeonato: es la única que se disputa en un lago. Un escenario muy diferente al habitual, con condiciones que obligan a los pilotos a adaptarse constantemente debido al comportamiento más imprevisible de las motos sobre agua dulce.

Sin embargo, lejos de acusar estas circunstancias, el vigente campeón de Europa volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de la motonáutica continental. Palau fue el más rápido en la sesión de clasificación, logrando la pole position, y posteriormente se adjudicó con autoridad las tres mangas de la categoría GP4. Un dominio absoluto en el que no dio ninguna opción a sus rivales.

El piloto pitiuso tomó el liderato desde la primera curva en todas las carreras, imponiendo un "ritmo inalcanzable" para el resto de competidores. Además, firmó la vuelta rápida del circuito, confirmando el excelente momento de forma con el que afronta una temporada marcada por la defensa de su corona europea. La exhibición de Palau también puso de manifiesto su gran estado físico, manteniendo un ritmo muy alto durante todo el fin de semana y mostrando una gran solvencia en una superficie especialmente técnica.

Mientras tanto, en la categoría GP2, el trabajo continúa centrado en el gran objetivo de la temporada: el Campeonato de Europa. El equipo sigue realizando ajustes y pruebas en la moto para llegar en las mejores condiciones posibles a la primera cita continental. "Aunque hemos tenido algún pequeño problema, cada vez me encuentro más cómodo sobre la moto. Estoy muy contento con el trabajo que está realizando todo el equipo y empezamos a notar claramente las mejoras", explicó Palau tras la competición.

La primera prueba del Europeo se disputará el primer fin de semana de julio, una cita para la que el ibicenco ya afina motores. "Sigo trabajando y entrenando muy fuerte para llegar al Europeo en las mejores condiciones físicas y mentales. Estoy preparado para dar guerra", aseguró. Tras su incontestable triunfo en Arcos de la Frontera, el mensaje del campeón está claro: Álex Palau llega lanzado a la defensa de su título europeo.

Nadia Palau sigue creciendo y se sube al podio en Cádiz

La tercera prueba del Campeonato de España de Motonáutica también dejó una actuación muy destacada de Nadia Palau, que continúa confirmando su progresión en su primera temporada a nivel nacional. La joven piloto compitió en la categoría GP0 Féminas y volvió a demostrar un enorme potencial al finalizar en tercera posición de la clasificación general tras un fin de semana marcado por su capacidad de "sacrificio y superación".

La pitiusa ya avisó de sus intenciones en los entrenamientos oficiales al conseguir el tercer mejor tiempo de la pole position, situándose entre las pilotos más rápidas de la categoría. Pero el momento más espectacular llegó en la primera manga. En la salida, una maniobra para evitar una colisión con otra competidora provocó que terminara en el agua cuando apenas acababa de comenzar la carrera.

Lejos de rendirse, la ibicenca regresó a la competición y protagonizó una espectacular remontada. Vuelta tras vuelta fue recuperando posiciones hasta alcanzar el tercer puesto en los últimos compases de la prueba, un resultado que su equipo celebró como una auténtica victoria. En las dos mangas restantes, mantuvo una gran regularidad para asegurar su presencia en el podio final y confirmar las buenas sensaciones que viene dejando desde el inicio del campeonato.

La piloto ibicenca vive su primera temporada en el Campeonato de España y sigue acumulando experiencia en una disciplina que conoce desde pequeña. No en vano, comparte entrenamientos y preparación con su hermano Álex Palau, vigente campeón de Europa. «Estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia. Cada carrera me ayuda a aprender y a mejorar. Mi objetivo es seguir creciendo y algún día poder competir a nivel internacional, igual que mi hermano», explicó Nadia al finalizar la prueba. Con cada competición, la joven piloto continúa dando pasos adelante y consolidándose como una de las promesas con mayor proyección de la motonáutica española.