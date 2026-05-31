El Santjosep.net regresa a la élite del tenis de mesa nacional un año después

El Santjosep.net vuelve a estar entre los mejores equipos del tenis de mesa español. El conjunto ibicenco certificó este domingo en Linares su ascenso a la máxima categoría nacional después de completar una brillante fase de ascenso y culminar una temporada extraordinaria.

El equipo llegaba a la cita con la confianza reforzada tras haberse proclamado campeón de liga de su grupo y respondió en los momentos decisivos con una actuación impecable. La fase comenzó este sábado con una trabajada victoria por 4-2 ante el Fuencarral, en un encuentro de gran exigencia, y continuó con un contundente triunfo por 4-0 frente al Alcalá, que dejaba a los ibicencos a un solo paso del objetivo.

La confirmación llegó este domingo. Con el ascenso en juego, el conjunto ibicenco no dio opción al Oroso y se impuso por un rotundo 4-0, resultado que aseguró el billete directo a la máxima categoría nacional. El último punto desató la celebración de jugadores, técnicos y miembros del club, que vivieron sobre la pista la recompensa a meses de trabajo, sacrificio y compromiso.

Los jugadores del Santjosep.net celebran el ascenso a la máxima categoría del tenis de mesa / Santjosep.net

Martín, Saavedra y Lewandowski, los artífices de la hazaña

Iván Martín, Héctor Saavedra y Tomasz Lewandowski tuvieron un papel destacado durante la fase de ascenso, mostrando un altísimo nivel competitivo en los encuentros clave. Junto a ellos, Juan Carlos Pomares y el entrenador José Ramírez compartieron la emoción de un éxito largamente perseguido por toda la entidad.

Las imágenes posteriores al triunfo resumieron la importancia del logro: abrazos, lágrimas de alegría y sonrisas tras una temporada prácticamente perfecta. Para muchos integrantes del club, este ascenso supone la culminación de años de dedicación a un proyecto deportivo que vuelve a situar al Santjosep.net en la élite.

El regreso tiene, además, un significado especial. Hace apenas una temporada, el equipo ya compitió en la máxima categoría, una experiencia histórica para el club, aunque entonces no pudo lograr la permanencia. Aquel aprendizaje ha servido ahora para regresar con una plantilla más madura y preparada para afrontar el nuevo reto. Desde Linares, la expedición ibicenca celebró con enorme felicidad un ascenso que devuelve al Santjosep.net al primer nivel nacional. El sueño que hace un año se escapó vuelve a hacerse realidad. El equipo regresa a la élite del tenis de mesa y esta vez quiere quedarse.