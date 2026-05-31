La PE Sant Jordi se da otro festín y ya está en la final del ascenso

La PE Sant Jordi certificó durante la tarde de este domingo su pase a la final del play-off de ascenso a Tercera RFEF con otra goleada aplastante al CF Sóller (4-2) en el partido de vuelta disputado en el Kiko Serra, tras haber vencido por 0-4 en el encuentro de ida en tierras mallorquinas. Los jordiers esperan rival en la finalísima, donde se jugará la parte por el todo para regresar al lugar de donde descendió hace tan solo un año.

Aunque la eliminatoria no corrió peligro en ningún momento de los 180 minutos totales, lo cierto es que el cuadro mallorquín se adelantó en el marcador por medio de Joan Carles Pérez, que enmudeció el Kiko Serra por momentos. Poco le duraría la alegría a los sollericos, ya que Mascareña igualaría el duelo en el 36 para mantener la renta de cuatro goles en el global antes del descanso.

La eliminatoria concluyó con un abultado 8-2

Tras el receso del primer periodo, llegó el festival de goles. Gianluca Alfenoni, una vez más, sería parte de la fiesta verdinegra. En esta ocasión, el argentino anotaría desde los once metros para colocar el 2-1 en el electrónico transcurridos ocho minutos de segunda mitad. Diez minutos después sería el turno de Dani Reales, que anotaría el tercero para hacer aún más sangre y sentenciar el duelo en tierras ibicencas, que no una eliminatoria que a esas alturas ya se podría haber tildado de escandalosa (7-1 en el global).

El vendaval no terminaría aún, pues una incursión de los jordiers por banda izquierda acabaría en un despeje errado de Pau García, que introdujo el cuero en su propia portería. Ya solo faltaba que el transcurso de los minutos firmara el pase a la final de los pitiusos. Sin embargo, los mallorquines aún no querían decir su última palabra. Pese a lo abultado del marcador, Adrián Moll quiso maquillar un resultado que concluiría con el 8-2 en el total de la eliminatoria.

La PE Sant Jordi certifica así el pase a la final de la fase de ascenso a Tercera RFEF, donde le esperará un duro rival procedente de las eliminatorias entre equipos mallorquines y en el que el cuadro de Rafa Payán deberá emplearse al máximo si quiere regresar a la quinta categoría del fútbol español.