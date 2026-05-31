Mark Roper y Daniela García vuelan en la 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza

El joven atleta ibicenco Mark Roper fue el gran protagonista de la 43ª edición de la emblemática competición de la Milla Urbana Isla de Ibiza. El prometedor corredor sub-23, elegido mejor deportista del año de Ibiza en los Premis de l’Esport 2023, fue el más rápido de la competición, celebrada en Sant Antoni este domingo, 31 de mayo, al imponerse en la categoría élite con un tiempo de cuatro minutos, 15 segundos y seis décimas. En la categoría femenina de élite, la vencedora fue Daniela García, que completó el recorrido, de 1.609 metros, en cinco minutos, tres segundos y cuatro décimas.

En la modalidad masculina, Roper, con un ritmo de dos minutos y 39 segundos por kilómetro, se hizo con el triunfo tras superar, en un apasionante mano a mano, a El Hocine Bouchark, que fue subcampeón al completar la prueba en cuatro minutos, 16 segundos y siete décimas. Así, el atleta marroquí afincado en Alicante se quedó a poco más de un segundo del vencedor. El podio élite masculino lo completó Álex Galindo, que tampoco se quedó muy lejos del oro, ya que paró el cronómetro en cuatro minutos, 21 segundos y nueve décimas.

En cuanto a la categoría femenina de la milla, que contó con ocho participantes, García se impuso con claridad. La corredora, con un ritmo de tres minutos y nueve segundos por kilómetro, no encontró prácticamente oposición en su lucha por subirse a lo más alto del podio, ya que la siguiente participante en completar la carrera lo hizo ocho segundos y medio más tarde. A Lucía Santamaría, segunda clasificada, le siguió Sarah Moya, que paró el cronómetro en cinco minutos, 21 segundos y nueve décimas. A las puertas del top 3 femenino se quedó Claudia Pardo, con un tiempo de cinco minutos y 23 segundos.

Por primera vez no se celebró en otoño

La principal novedad de la edición 2026 de la Milla Urbana Isla de Ibiza fue que, por primera vez en su historia, no se celebró en otoño. Esta decisión la adoptó la organización, el Club J.A.S.A. (Joventut Atlètica Sant Antoni), con el objetivo de revitalizar la prueba, tal y como informó Diario de Ibiza el pasado 13 de enero.

El cambio de fecha de la carrera popular, que es una de las millas urbanas más antiguas del país, también conllevó una variación en las condiciones meteorológicas a las que se enfrentaron los competidores, ya que la jornada estuvo marcada por el sol y el intenso calor.

En su nueva ubicación en el calendario, la carrera popular reunió a un total de 22 corredores élite —14 hombres y ocho mujeres—, 19 sénior masculinos, 53 atletas en la categoría máster masculina y 32 corredoras absolutas. A ello hay que sumar los participantes que disfrutaron de la jornada deportiva, celebrada en el céntrico Passeig de la Mar, de los que no se publicaron resultados.

El atleta ibicenco Adrián Guirado, ganador de la carrera de 5K

Al margen de la modalidad de 1,6 kilómetros, Sant Antoni volvió a ser el escenario de la carrera de 5K, que coronó al experimentado atleta ibicenco Adrián Guirado como el más veloz de una prueba en la que 169 participantes completaron el recorrido. El corredor de la Peña Deportiva Santa Eulària, que afrontaba el reto como uno de los favoritos tras haber ganado la carrera en la anterior edición, celebrada el 19 de octubre de 2025, marcó un tiempo de 15 minutos, 52 segundos y ocho décimas. Con ello, mejoró su resultado de 2025, que fue de 16 minutos y seis segundos.

El subcampeón absoluto masculino en la prueba de mayor recorrido de esta edición fue otro representante local, Nelson Alexander Henao, del Club Atletisme Vallenc, con un tiempo de 17 minutos y cuatro décimas. Al último cajón del podio se subió también un corredor de un club local, Juan José Torres Berlanga, del G.D. Presuntos Triatletas, con un registro de 18 minutos, 17 segundos y una décima.

En la modalidad femenina de 5K, los clubes locales también tuvieron un gran protagonismo, ya que la campeona fue Verónica Castro, de la Peña Deportiva, con un tiempo de 20 minutos, 19 segundos y seis décimas, mientras que el tercer puesto fue para Indre Barkute, del G.D. Presuntos Triatletas, con un registro de 21 minutos, 13 segundos y siete décimas.

Entre Castro y Barkute concluyó la carrera Sharon Arly Rodríguez Enciso. La joven atleta, nacida en 2008 y trigésima en la clasificación absoluta, cruzó la línea de meta con un registro de 20 minutos, 33 segundos y una décima.

Concluye así una nueva edición de la Milla Urbana Isla de Ibiza, una de las citas más consolidadas del calendario atlético de las Pitiusas, que este año estrenó ubicación en el calendario tras dejar atrás su tradicional celebración en otoño. El cambio de fecha marcó una jornada diferente, con el calor como protagonista añadido, pero no restó atractivo a una prueba que volvió a reunir en Sant Antoni a corredores de distintas categorías.