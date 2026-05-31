Jonás Souto, billarista de Ibiza, vuelve a brillar en el UK Open con un increíble tercer puesto

Jonás Souto volvió a dejar prueba fehaciente de que no piensa bajar puestos en la élite del billar internacional en bola 9. El ibicenco volvió al podio en la que ya se está convirtiendo su competición fetiche, el Matchroom Major -uno de los torneos más importantes del año- UK Open Pool Championship, logrando una más que valiosa tercera plaza. Aunque Souto no logró repetir el segundo puesto logrado el año pasado, logró sacarse la espina de la derrota en aquella final ante el singapurense Aloysius Yapp, tras vencerle en cuartos de final.

El pitiuso tuvo una de sus mejores actuaciones del año en Gran Bretaña, donde cayó finalmente durante la tarde de este domingo ante el polaco Wojciech Szewczyk en la semifinal. «Estoy muy contento porque ser tercero en un Major ya es una muy buena posición», admitió el ibicenco a Diario de Ibiza. Souto incidió en que «todo el esfuerzo que se ha hecho ha terminado dando su recompensa» y reconoce el valor que tiene haber vencido a Yapp, que para él es «el jugador que está en mejor forma» actualmente.

Sin embargo, no hay tiempo para relajarse, ya que el ibicenco viajará la próxima semana a Sevilla para disputar los Campeonatos de España y, posteriormente, el Pro Billiard Series en Austria. Aún faltan más logros de Jonás Souto por celebrar en lo que resta de año en el billar internacional.