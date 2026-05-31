El fútbol base de Ibiza y Formentera roza la gloria en el Campeonato de Baleares

La UD Ibiza y el CD Atlético Jesús se han proclamado, en Es Putxet, subcampeones del Campeonato de Baleares de fútbol base 2026, que ha concluido este domingo, 31 de mayo, en las categorías benjamín y prebenjamín, respectivamente. Con ello, tanto los celestes como los rojiblancos se quedaron a un paso del título autonómico.

La UD Ibiza cerró su participación con un trepidante empate ante la UD Mahón (4-4). Tras ello, fue necesaria una tanda de penaltis, en la que los ibicencos se mostraron más acertados desde el punto de penalti y se llevaron el gato al agua con un resultado favorable de 4-3.

Posteriormente, los celestes se vieron las caras con el RCD Mallorca, que previamente había ganado 6-1 al Ciutadella y se había impuesto en la tanda de penaltis por 2-1. El duelo entre ibicencos y mallorquines concluyó con empate (2-2), un resultado que certificó a los bermellones como campeones de la categoría.

Por su parte, el CD Atlético Jesús también rozó la gloria. El conjunto de Santa Eulària venció por la mínima al Ciutadella (0-1), al que también superó en la tanda de penaltis por 2-3. En el otro encuentro, se enfrentó al Sporting Ciutat de Palma. Los palmesanos lograron una victoria muy ajustada ante los ibicencos (0-1) y, con ello, se proclamaron campeones.

La UD Ibiza, tercera en la categoría infantil

Por otro lado, la UD Ibiza, en la categoría infantil, disputó ante el CD Menorca el partido por el tercer y cuarto puesto, después de que ambos equipos perdieran sus respectivos encuentros inaugurales, celebrados el sábado por la tarde. Los celestes se impusieron y lograron concluir el campeonato en tercera posición.

Con ello, el Campeonato de Baleares de fútbol base 2026 concluye así con una destacada actuación de los equipos pitiusos, que se quedaron sin títulos autonómicos, pero demostraron un alto nivel competitivo en las diferentes categorías. A los subcampeonatos de la UD Ibiza y el CD Atlético Jesús se suma el logrado el sábado por el Insular Ibiza en categoría alevín, un resultado que confirma el buen momento del fútbol base de las Pitiuas.