Fallzone Tournament debuta con éxito en Ibiza y valida su innovador formato en artes marciales

Las artes marciales de Ibiza continúan confirmando su incipiente expansión en el panorama deportivo de la isla. La primera edición de Fallzone Tournament, creada con el objetivo de revolucionar los deportes de combate mediante un innovador formato de torneo abierto a diferentes disciplinas marciales, celebró este pasado sábado su evento inaugural por todo lo alto.

Esta primera edición, celebrada en el campo de fútbol de Can Coix, en Sant Antoni, contó con la participación de destacados luchadores de Ibiza y de otros puntos de España. Entre ellos estuvo Pablo Fernández, conocido como 'El Corsario', uno de los nombres más queridos por la afición ibicenca; Óscar Peña, representante de Ibiza MMA Team y finalista del torneo; Christian 'Kiki The Fight', procedente de Sevilla, y los integrantes del Víctor Ruiz Team Nico Vega y Pablo Miró, quienes protagonizaron grandes actuaciones a lo largo de la competición.

Con un sistema de torneo clasificatorio de ocho luchadores y categorías establecidas únicamente por peso, la competición trató de reunir a deportistas procedentes de diferentes artes marciales y deportes de combate, ofreciendo enfrentamientos únicos y difíciles de ver en las competiciones tradicionales. Tras una intensa jornada de combates, Pablo Miró se proclamó campeón de la primera edición de Fallzone Tournament, convirtiéndose en el primer ganador de la historia de la organización.

Los combates se dieron en una superficie sobre una estructura hinchable

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la puesta en escena de la innovadora zona de combate Fallzone, formada por una superficie central de 10x10 metros rodeada por una estructura hinchable de seguridad y diseñada para ofrecer máxima visibilidad, dinamismo y espectáculo tanto para los participantes como para el público.

Desde la organización consideran que este primer evento ha servido para validar el proyecto y mostrar al mundo de los deportes de combate la identidad de Fallzone Tournament. «Estamos muy contentos de haber podido estrenar el formato Fallzone y comprobar que funciona tan bien en competición. Este primer evento nos permitirá presentar una propuesta mucho más sólida para acceder a mejores espacios, atraer nuevos colaboradores y seguir creciendo en profesionalidad y espectáculo», señaló Miguel T.C., fundador y CEO de Fallzone Tournament.

Finalmente, la organización quiso agradecer la implicación de todos los clubes participantes, los jueces, el equipo de montaje y desmontaje, los voluntarios y colaboradores que hicieron posible el evento. Asimismo, trasladó un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Sant Antoni por la cesión de sus instalaciones y por su apoyo a la celebración de esta primera edición de Fallzone Tournament.