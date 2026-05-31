Más de 150 nadadores consolidan la Mini Ultraswim Ibiza como referente nacional de aguas abiertas

La Mini Ultraswim Ibiza volvió a confirmar este domingo su crecimiento dentro del calendario nacional de natación en aguas abiertas con la participación de más de 150 nadadores en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, las altas temperaturas y unas condiciones de mar favorables para el desarrollo de la prueba.

La competición, que acogió la tercera etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas, arrancó a las 10.30 horas con la salida de los participantes, que afrontaron dos distancias adaptadas a diferentes perfiles deportivos: la prueba de cinco kilómetros, puntuable para la Copa de España, y la travesía popular de un kilómetro, concebida para acercar esta modalidad a nadadores y aficionados de distintas edades.

En el plano deportivo, Nil Ibañez se impuso en la clasificación masculina de la Copa de España cinco km, por delante de Alex Barranquero y Carlos Méndez. En categoría femenina, la victoria fue para Alessandra Gendarmi, seguida de Aida Bertrán y Alba Maestro. En la prueba popular de cinco kilómetros, Hugo Ribeiro venció en la categoría masculina, con César Parra segundo y Marc Roig, del Club Náutico Santa Eulalia, tercero. En féminas, el triunfo fue para Tanit Álvarez, también del Club Náutico Santa Eulalia, por delante de Marta Bonet, del mismo club, y Elena Lionello.

Moisés Barrena y María Bonet se imponen en un kilómetro

En la distancia de un kilómetro, el Club Náutico Santa Eulalia firmó un destacado papel en la categoría masculina, con Moisés Barrena, Jan Miquel Agatiello y Omar Teixeira ocupando las tres primeras posiciones. En categoría femenina, la victoria fue para María Bonet, del Club Náutico Santa Eulalia, seguida de Laia Escandell y Laia Roig, también representante del club santaeulaliense.

El intenso calor añadió un punto extra de exigencia a una cita ya de por sí desafiante. Aun así, los participantes pudieron completar el recorrido con normalidad gracias al buen estado del mar, que permitió el correcto desarrollo de ambas distancias. El elevado número de inscritos volvió a poner de manifiesto el creciente interés por la natación en aguas abiertas y por una competición que se ha consolidado como una de las referencias deportivas en Baleares.

La celebración de la Mini Ultraswim Ibiza como tercera etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas refuerza, además, el posicionamiento de Ibiza como destino de referencia para el deporte al aire libre y la natación de larga distancia, uniendo competición, turismo deportivo y promoción del entorno natural de la isla.