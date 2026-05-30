La PE Sant Jordi, a rematar la faena en el Kiko Serra

La PE Sant Jordi se encuentra a un paso de la final de la promoción de ascenso a Tercera RFEF. Para ello, previamente, debe rematar la faena este domingo, a partir de las 17 horas, en el Municipal Kiko Serra ante el Sóller, al que goleó en la eliminatoria de ida, disputada en tierras mallorquinas, por 0-4.

Los ibicencos cuentan con una importante ventaja para el choque de vuelta. Además, tendrán el calor de su afición, conocida por ser una de las más entregadas de la isla. Sin embargo, los jordiers no se pueden relajar, ya que los visitantes son un hueso muy duro de roer y, sobre el papel, uno de los favoritos para subir a la quinta categoría del fútbol nacional. De hecho, los sollerenses han militado en Tercera RFEF de manera ininterrumpida desde la temporada 2021-2022 hasta la 2023-2024.

La PE Sant Jordi jugaba en Tercera RFEF hace tan solo un año

El Sant Jordi, que descendió a División de Honor de Baleares hace tan solo un año, tiene ante sí una oportunidad de oro para seguir avanzando en su sueño de regresar a Tercera RFEF.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Rafa Payán se quedó muy cerca de subir directamente a Tercera RFEF. Sin embargo, esa posibilidad se truncó al perder por la mínima la final de la promoción de ascenso ante el CD Migjorn. Los pitiusos cayeron en casa en la ida (1-2) ante los menorquines, que conservaron el empate sin goles en la vuelta y, con ello, superaron a los jordiers. A pesar del efecto psicológico que supone caer en la repesca de las eliminatorias del play-off, los verdinegros han empezado de la mejor manera tras golear al Sóller. Sin embargo, queda lo más importante: no relajarse y certificar el billete para la final.