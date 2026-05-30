El Insular Ibiza se proclama subcampeón alevín en el Campeonato de Baleares de fútbol base

El Insular Ibiza se ha proclamado subcampeón en la categoría alevín del Campeonato de Baleares de fútbol base. El torneo ha comenzado este sábado, 30 de mayo, y se extenderá hasta este domingo, 31 de mayo. El conjunto ibicenco se impuso en la tanda de penaltis (3-2) al CE Ferreries de Menorca en su primer encuentro, disputado en Es Putxet, pero perdió en el segundo y último partido ante uno de los favoritos al título, el RCD Mallorca, que se adjudicó la final tras imponerse por 6-0 a los pitiusos.

Los partidos del Insular Ibiza no fueron los únicos que disputó un representante local durante la jornada de este sábado, ya que, en la categoría infantil, la UD Ibiza se vio las caras con el RCD Mallorca. Los celestes vendieron muy cara su piel ante el cuadro mallorquín, a pesar de caer por 0-2.

Tras la derrota de este sábado, el conjunto blauceleste ya no tiene opciones de proclamarse campeón en la categoría de menor edad dentro del fútbol 11. Eso sí, tratará de resarcirse de la eliminación en el partido por el tercer y cuarto puesto. Para ello, tendrá que superar este domingo, desde las 9.30 horas en Can Misses II, al CD Menorca, que cayó por 0-8 ante el Atlético Baleares en el otro partido de la categoría.

Partidos de equipos pitiusos en el resto de categorías

Al margen del desenlace de la categoría infantil, este domingo también está prevista la disputa de la categoría prebenjamín. En ella, el CD Atlético Jesús se verá las caras con el Ciutadella CE, a las 10 horas en Es Putxet, y con el SP Ciutat de Palma, a las 11 horas. Entre ambos encuentros, desde las 10.30 horas, se disputará el duelo entre el Ciutadella CE y el SP Ciutat de Palma.

Además, en la categoría benjamín, la UD Ibiza se enfrentará a la UD Mahón a las 9.30 horas en Es Putxet, y al RCD Mallorca, a las 11 horas, también en Es Putxet. Entre ambos encuentros, a las 10.15 horas, se jugará el partido entre la UD Mahón y el RCD Mallorca.

De esta forma, el fútbol base ibicenco volverá a estar representado este domingo en una jornada en la que aún quedan por decidir varias posiciones del Campeonato de Baleares.