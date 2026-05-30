Hugo Ribeiro se corona en la travesía Santa Eulària-Formentera de la Ultraswim Ibiza

La decimotercera edición de Ultraswim Ibiza volvió a confirmar durante la mañana de este sábado su condición de una de las grandes pruebas de natación en aguas abiertas del Mediterráneo. El portugués Hugo Ribeiro se proclamó vencedor absoluto tras completar el recorrido en un tiempo de 6 horas y 57 minutos, en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, condiciones cambiantes en el mar y un registro histórico para la organización.

La competición arrancó a las 7.30 horas con 31 nadadores en la línea de salida. Los primeros kilómetros se desarrollaron bajo unas condiciones meteorológicas y marítimas muy favorables, con el mar en calma y ausencia de viento, lo que permitió a los participantes avanzar a buen ritmo durante la primera parte de la travesía.

Uno de los momentos más destacados llegó en el segundo punto de corte, situado en el kilómetro 15. Por primera vez en la historia de Ultraswim Ibiza, todos los nadadores lograron superar este control dentro del tiempo establecido, un hecho inédito que refleja tanto el nivel de preparación de los participantes como las buenas condiciones iniciales de la prueba.

Una fuerte corriente lateral endureció la travesía

Desde los primeros metros, Hugo Ribeiro tomó el mando de la competición e impuso un ritmo muy alto que le permitió abrir diferencias respecto a sus principales perseguidores, Marc Senar y Oriol Moreno. Este último, que ya había sido tercero en la edición anterior, volvía a figurar entre los favoritos y confirmó de nuevo su regularidad en la prueba ibicenca.

Los 31 nadadores emprenden el inicio de la travesía de 30 kilómetros en la playa de Santa Eulària. / Club Nautico Santa Eulalia

En el paso por el kilómetro 15 se produjo también la primera retirada de la jornada, protagonizada por Joaquín Ezpeleta. A partir de ese tramo, el escenario cambió de forma notable. La aparición de una fuerte corriente lateral y en contra endureció considerablemente la travesía, llegando a desplazar a los nadadores hasta 2.5 kilómetros por hora y elevando la exigencia física y técnica del recorrido.

Pese a las dificultades, la mayoría de participantes consiguió alcanzar el tercer punto de corte. En la parte final de la prueba, cuatro nadadores optaron por abandonar debido a la dureza de las condiciones, mientras que otros cinco fueron descalificados al no superar dentro del tiempo establecido el tercer control marcado por la organización.

Elena Lionello se impuso en la categoría femenina

En cabeza, Ribeiro mantuvo su dominio hasta la llegada y cruzó la meta como vencedor de esta decimotercera edición. El podio masculino lo completaron Marc Senar, segundo con un tiempo de 7 horas y 5 minutos, y Oriol Moreno, tercero con 7 horas y 32 minutos, repitiendo presencia entre los tres mejores de la Ultraswim Ibiza. El mismo Senar ya advirtió durante el día de ayer a Diario de Ibiza acerca de la gran preparación que ha vivido para esta prueba, para la que ha entrenado desde principios de año.

En categoría femenina, la victoria fue para Elena Lionello, que firmó una destacada actuación y se impuso entre las participantes femeninas con un tiempo de 9 horas y 2 minutos. La organización mostró su satisfacción por el desarrollo de la competición y por el elevado número de nadadores que lograron completar el recorrido. Con 11 participantes en meta, esta edición se sitúa entre las de mayor número de finalistas desde la creación de la prueba.

Ultraswim Ibiza cerró así una jornada para el recuerdo, marcada por el récord histórico en el segundo punto de corte, la dureza del tramo final y el gran nivel deportivo de los participantes. La prueba reafirma de este modo su crecimiento y prestigio dentro del calendario nacional e internacional de aguas abiertas.