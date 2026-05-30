El Class Bàsquet Sant Antoni no logra la remontada ante Caja 87 y dice adiós al ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni se despidió, un año más y de forma cruel, de su sueño de ascender a Primera FEB. Los de Josep Maria Berrocal acariciaron por momentos la remontada, con rentas de hasta +21 en el marcador, pero terminaron sucumbiendo con una amarga victoria por 71-56.

Las 2.500 personas que acudieron al Siroko Sa Pedrera -entre las que se encontraba Vicent Marí, presidente del Consell Insular, o el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero- no quisieron perderse la que estaba destinada a ser una cita histórica para el baloncesto ibicenco. El Siroko Sa Pedrera era una olla a presión y así se pudo ver desde los primeros compases del duelo, cuando Rodrigo Gómez enchufó el triple que abría el partido.

Stoilov, imparable en el rebote ofensivo, y Kai Johnson, comenzaron a imponer la primera ventaja de los sanantonienses en el ecuador del primer cuarto con un +3 (10-7). Sin embargo, Caja 87 se mantuvo sólido en la pintura y no cedía margen a los de Josep Maria Berrocal. De la Rúa y Johnson hicieron acto de presencia nuevamente para elevar la renta hasta el 16-8, justo antes de que Adrià Alonso se viera obligado a solicitar tiempo tiempo para los sevillanos.

Un parcial de 0-14 metió a los sevillanos en el partido

Un triple de Gantt y una penetración fantástica al aro de Blat colocaba el 23-8 en el electrónico, que enloquecía a una afición entregada en Sa Pedrera. El cuadro visitante notaba cada vez más la presión de un resultado que se ajustaba y no lograba frenar de ninguna forma el vendaval de los de Sant Antoni en ambos lados de la pintura. Buena parte del trabajo ya se había hecho al final del primer cuarto con un sólido +12 en el marcador (27-15).

El segundo cuarto, sin embargo, no empezó con buenas noticias, pero Berrocal pidió tiempo muerto antes de que Caja 87 se metiera en el encuentro tras recortar cuatro puntos en menos de un minuto (27-20). Sin embargo, el Class no estaba cómodo y cometía numerosas pérdidas por parte de unos De la Rúa y Zizic, que no daban con la tecla. Además, los andaluces no erraban un tiro y convirtieron lo que parecía que sería una remontada en una pesadilla, con un parcial de 0-14.

Zizic reavivó las esperanzas de los ibicencos con dos canastas seguidas bajo el aro y Gantt continuaba imparable en línea exterior para reafirmar la superioridad de los locales en el ecuador del tercer cuarto (38-31). Sin embargo, no fue suficiente para mejorar un segundo cuarto para olvidar y que equilibraba el duelo al descanso (40-35).

Los sanantonienses llegaron a ponerse +21

Aunque el Class buscaba la velocidad en las posesiones, lo cierto es que la intensidad defensiva del combinado sevillano y alguna que otra decisión arbitral cuestionable mantuvo el duelo igualado hasta la mitad del tercer cuarto. Un 3+1 de Gantt encendió a Sa Pedrera y logró poner tierra de por medio tal y como ocurrió en el primer cuarto (47-35).

Los 'portmanyins' se hicieron más grandes en el rebote y Blat colocaba el +15, elevando la renta hasta el 53-38 y manteniendo a los locales a tan solo cinco puntos de la hazaña. Caja 87 se vio obligado a solicitar tiempo muerto ante el recital que estaban dejando los ibicencos sobre la pista.

Gómez y Gantt ofrecieron una exhibición al principio del último cuarto para enloquecer a una Sa Pedrera entregada y lograr momentáneamente la remontada con un 61-40 que frenó en seco a los sevillanos. La proeza estaba cada vez más cerca y un estelar De la Rúa puso el 63-42 a falta de seis minutos para el final. Sin embargo, los visitantes se aprovecharon de algunos errores de concentración en el rebote por parte de los sanantonienses, que redujeron las distancias con un triple de Moody.

Final dramático e insuficiente

Los de Berrocal se colocaron a 18 a falta de tres minutos para el desenlace y cada penetración a canasta y cada rebote era una batalla encarnizada a vida o muerte. Stoilov fue el encargado de cerrar el rebote defensivo ante un Caja 87 que aún no había dicho la última palabra.

Una canasta de Jankovic restando 55 segundos para el final dio vida a los andaluces, que bajaban la renta a +17 para un Class que estaba entre la espada y la pared. Stoilov perdió la pelota en la pintura y los sevillanos lograron sacar una falta que le permitiera ampliar la renta desde la línea de tiro libre. Caja 87 se ponía a 15 a falta de 14 segundos. La situación se puso realmente complicada para los de Berrocal, que paró el partido.

Sin embargo, ya era tarde. El desacierto final y la perspicacia de los sevillanos a la hora de sacar faltas decisivas en los últimos segundos dejó el duelo visto para sentencia. El 71-56 que reflejaba el electrónico enmudeció al Siroko Sa Pedrera, que, un año más, vio cómo el Class se quedó a las puertas del ascenso, pese a acariciarlo con sus manos durante algunos tramos del partido.