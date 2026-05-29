Ultraswim Ibiza y la Copa de España de Aguas Abiertas llenarán el mar de Ibiza este fin de semana

Ultraswim Ibiza y la Copa de España de Aguas Abiertas han presentado oficialmente una nueva edición de ambas competiciones, que este fin de semana volverán a situar a Ibiza como uno de los grandes escenarios nacionales e internacionales de la natación en aguas abiertas.

La salida de Ultraswim tendrá lugar este sábado a las 7.30 horas, mientras que el domingo se celebrarán las pruebas de la Copa de España de Aguas Abiertas y las travesías populares de cinco kilómetros -2.5 de ida y de vuelta-, con salida desde la playa de Santa Eulària a las 10.30 horas, y de un kilómetro, con salida desde el mismo punto a las 10.40 horas.

Las competiciones contarán este año con más de 150 participantes procedentes de 11 comunidades autónomas y de países como Italia, Argentina y Portugal, lo que evidencia el crecimiento y la proyección internacional de ambas pruebas. Asimismo, Ultraswim Ibiza ha vuelto a completar la totalidad de sus plazas disponibles, limitadas a 20 participantes debido a la elevada exigencia física y técnica de la travesía.

El evento alcanza ya las 13 ediciones de la Ultraswim Ibiza y las diez como prueba puntuable de la Copa de España de Aguas Abiertas, convirtiéndose en una referencia nacional dentro de esta disciplina. Además, se prevén unas excelentes condiciones climatológicas para el desarrollo de ambas competiciones, lo que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar plenamente del entorno natural de la isla. Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue el gran despliegue organizativo y de seguridad que implica un evento de estas características, con más de 50 personas involucradas entre organización, voluntariado, seguridad y apoyo logístico.

Gran esfuerzo logístico y humano

El acto de presentación se celebró durante la mañana de este viernes en el Hotel Vibra Algarb, patrocinador principal de Ultraswim Ibiza durante las últimas cuatro ediciones, incluida la presente cita de 2026. La presentación estuvo dirigida por Maite Cuenca, directora del Club Náutico Santa Eulalia, y contó con la presencia de representantes institucionales, patrocinadores, miembros de la organización y nadadores.

En la mesa institucional participaron Javier Bonet, director insular de Deportes del Consell de Ibiza; Toni Ramón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària; José Guasch, presidente del Club Náutico Santa Eulalia; José Antonio Martínez, director corporativo de Vibra Hotels; Mariano Ferrer, único representante balear en esta edición y residente en Formentera; Javier Pérez, responsable de Seguridad y director de Carrera; y Elena Amorós, técnica del club y responsable de organización de ambas competiciones.

Durante su intervención, Guasch, agradeció el apoyo de las instituciones y destacó que «sin su implicación sería imposible traer y consolidar eventos deportivos de este nivel en nuestras islas». El presidente también puso en valor el importante esfuerzo humano y logístico que supone la celebración de ambas pruebas y reconoció el respaldo de Vibra Hotels y de todas las personas vinculadas al Club Náutico Santa Eulalia.

Santa Eulària-Es Pujols, una travesía de máxima exigencia

En el apartado técnico, Javier Pérez detalló los principales aspectos operativos de ambas competiciones. Ultraswim Ibiza volverá a unir Santa Eulària y Es Pujols, en Formentera, en una travesía de máxima exigencia, mientras que la Copa de España y las pruebas populares se desarrollarán el domingo en la bahía de Santa Eulària, siguiendo los estándares establecidos por la Real Federación Española de Natación.

Por su parte, Javier Bonet y Toni Ramón coincidieron en destacar la importancia de la colaboración público-privada para hacer posible eventos de este nivel, subrayando que patrocinadores, instituciones y entidades deportivas forman parte del mismo equipo para seguir impulsando pruebas que contribuyen a la promoción deportiva y a la desestacionalización turística de Ibiza.

La organización espera una importante afluencia de participantes y acompañantes durante todo el fin de semana, consolidando nuevamente a Ibiza como uno de los principales escenarios nacionales de la natación en aguas abiertas.