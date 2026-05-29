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Nuevas pistas de tenis de Ibiza: el Ayuntamiento las recibirá el 15 de julio

Las obras, financiadas con fondos ITS y adjudicadas por 1,3 millones de euros, alcanzan ya el 50% de ejecución y dotarán a la ciudad de tres pistas de tierra batida homologadas

Las obras del Espacio Deportivo Can Misses se completarán el próximo 15 de julio.

Las obras del Espacio Deportivo Can Misses se completarán el próximo 15 de julio. / Ayuntamiento de Ibiza

Juan López

Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, han visitado durante la mañana de este viernes las obras del futuro Espacio Deportivo Can Misses, una actuación que ya se encuentra en torno al 50% de ejecución del presupuesto previsto.

El proyecto permitirá que la capital ibicenca cuente con tres nuevas pistas de tenis de tierra batida homologadas para competiciones oficiales. Durante la visita, a la que también fueron invitados representantes del Tenis Club Ibiza, el alcalde anunció que está previsto que la recepción de la obra se produzca el próximo 15 de julio. La actuación forma parte del plan municipal ‘Ibiza, ciudad del deporte’ y está financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears. El proyecto fue adjudicado a la empresa Hermanos Parrot S.A. por un importe de 1.305.891,50 euros, IVA incluido.

Rafael Triguero y Catiana Fuster, junto a Javier López, director de la Escuela de Tenis Club Ibiza, durante la visita a las obras de las nueva pistas de tenis en Can Misses.

Rafael Triguero y Catiana Fuster, junto a Javier López, director de la Escuela de Tenis Club Ibiza, durante la visita a las obras de las nueva pistas de tenis en Can Misses. / Ayuntamiento de Ibiza

El nuevo complejo deportivo contará con una gradería, vestuarios, pista de minitenis, oficinas para clubes, almacenes para el Patronato de Deportes y para mantenimiento, sala de máquinas y aseos para el público. La intervención se desarrolla sobre una superficie total de 5.084,90 metros cuadrados y sustituirá a las antiguas pistas de hormigón poroso, que se encontraban en mal estado.

«Más de 20 años sin construir nuevos equipamientos deportivos»

«Con este segundo proyecto del plan ‘Ibiza, ciudad del deporte’ —el primero fue la renovación del terreno de juego de Es Putxet y el tercero, el polideportivo de ses Figueretes, cuyas obras continúan avanzando—, el Ayuntamiento de Ibiza sigue dando pasos adelante para modernizar sus infraestructuras deportivas y adaptarlas a los estándares actuales después de más de 20 años sin construir nuevos equipamientos deportivos», señaló el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

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El Ayuntamiento ha planteado esta infraestructura como un espacio integrado paisajísticamente, con acceso desde el aparcamiento y recorridos accesibles entre los pinos. La edificación ha sido diseñada encajada en el terreno y contempla el uso de materiales sostenibles, como la madera, así como medidas destinadas a reducir el impacto visual y las emisiones de CO₂. La protección frente al viento y la orientación de las pistas también han sido aspectos clave en el diseño del proyecto, con el objetivo de adaptar las instalaciones a los estándares actuales y mejorar las condiciones de práctica deportiva.

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