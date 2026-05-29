El Class Sant Antoni busca una remontada épica ante el Caja 87 para subir a Primera

El Class Bàsquet Sant Antoni quiere entrar en la historia del baloncesto pitiuso consiguiendo el ascenso a la Primera FEB, pero para ello deberá derrotar al Insolac Caja 87 por más de 19 puntos. Los isleños, que hace una semana cayeron en la ida de forma contundente, se aferran a intentar darle la vuelta a la situación este sábado. El partido se jugará desde las 20.15 horas (LaLiga+) en un Pabellón Siroko Sa Pedrera que estará a reventar, con alrededor de 2.200 personas para un llenazo total.

Por tercera temporada consecutiva, los sanantonienses se ven en la misma situación de tener que remontar. Hace dos años, trajeron de Morón una desventaja de 9 puntos y no consiguieron darle la vuelta a la situación, tras un último partido con mucha polémica. En 2025, los baleares naufragaron en Melilla, perdiendo de 22. En Ibiza pelearon hasta el final, pero de nuevo se quedaron sin ascenso. Ahora, a la tercera tiene que ser la vencida. Plantilla y cuerpo técnico son conscientes de que recuperar 19 puntos será muy complicado, pero en esta campaña han ganado 11 partidos oficiales por diferencias superiores. Club y afición creen que es posible e irán a por ello.

Todo el mundo en la entidad se ha volcado para crear un ambiente que genere ese espíritu de remontada. La afición empezará a calentar motores varias horas antes de iniciarse el encuentro, se hará el tradicional recibimiento al equipo en este tipo de partidos y se empezará a dar color al pabellón desde mucho antes de lo habitual. El sexto jugador del Class Sant Antoni está preparado para llevar a los suyos en volandas. Si el Insolac Caja 87 quiere mantener su suculenta ventaja y ascender, deberá trabajar mucho.

De la Rúa: «Creemos que lo podemos hacer»

En la plantilla del Class están concienciados de que pueden hacerlo y el capitán Dani de la Rúa afirmó que «los ánimos son muy buenos». «Creemos que lo podemos hacer, que podemos ganar de más de 19 puntos porque ya lo hemos hecho muchas veces. Ojalá sea así y poder regalar ese sueño a nuestra afición, la mejor de toda la Liga». El de Azuqueca de Henares quiso «darle las gracias» a los seguidores «por estar ahí siempre». «Esperemos darles la alegría y disfrutarlo todos juntos, porque se lo merecen», sentenció el base.

Berrocal: «Si mostramos nuestra mejor versión tendremos opciones”

Por su parte, el entrenador del equipo ibicenco, Josep Maria Berrocal, recalcó que «cuesta mucho llegar aquí» y que es «la tercera final (por ascender a Primera FEB) que juega el club», lo que «demuestra que se están haciendo bien las cosas». Sin embargo, todos «quieren más» y ahora toca intentar la remontada. «Si mostramos nuestra mejor versión, tendremos opciones de ganar el partido y ya veremos si también nos da para superar la eliminatoria», manifestó el preparador catalán.

«Con el pabellón lleno, la gente tiene que empujar y reconocer el trabajo hecho. Estaremos hasta el final, para ver si tenemos opciones de ganar el partido por más de 19. No es un objetivo fácil, porque jugamos contra un equipo de grandísimo nivel, con muy buenos jugadores. Pero esto es baloncesto y hay que ser optimistas hasta el último segundo del partido. Así lo planteamos y así jugaremos», terminó diciendo Berrocal.

Alonso asegura que afrontan la vuelta «sin euforias»

Por último, Adrià Alonso, entrenador del Insolac Caja 87, manifestó en rueda de prensa previa al choque que están ante «el partido más importante de la historia del club». Afrontan el duelo de vuelta «sin euforias» porque tienen claro que esto no ha acabado. Les espera «un partido muy complejo» frente a un rival que seguro que mejorará con respecto a lo visto en la ida. «Vamos a tener momentos donde vamos a sufrir y tenemos que mantener la calma», añadió el técnico catalán.

Quedan 40 minutos. Quizá más si hay prórroga. Pero lo que está claro es que el Class Bàsquet Sant Antoni no ha dicho su última palabra todavía. La remontada, aunque muy complicada, es posible. Toda una isla estará empujando para que el bloque ‘portmanyí’ logre lo que lleva tiempo mereciéndose.