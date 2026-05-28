Yaidel Gil y Sofía García, badmintonistas de Ibiza, se cuelgan dos medallas en el Lithuanian Junior International U19

El bádminton ibicenco volvió a brillar con fuerza en el escenario internacional. Yaidel Gil y Sofía García se alzaron el pasado fin de semana con dos medallas -una de oro y un bronce- en el Lithuanian Junior International U19, disputado en el país lituano ante los mejores deportistas de dicha categoría.

Yaidel Gil firmó una competición sobresaliente al proclamarse campeón en la modalidad de Individual Masculino, un resultado de enorme prestigio que confirma su gran momento deportivo y su progresión dentro del circuito junior internacional. Además, el jugador ibicenco sumó una segunda medalla al conseguir el bronce en Dobles Mixtos junto a Sofía García.

Doble premio con la clasificación al Campeonato de Europa Júnior

La propia Sofía García también completó una excelente actuación en tierras lituanas, subiendo al podio internacional junto a Gil en la modalidad mixta. Ambos deportistas, pertenecientes al CTD Baleares y al Ibiza Badminton Club, continúan escalando posiciones en el ranking mundial junior.

Estos resultados aseguran prácticamente sus opciones de estar presentes en el próximo Campeonato de Europa Júnior, que se celebrará en Hungría, donde podrían acudir además como cabezas de serie. El triunfo de Yaidel tuvo también un componente especialmente emotivo, ya que al finalizar la competición recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuela. Yaidel Gil y Sofía García siguen llevando el nombre del bádminton ibicenco a lo más alto y consolidan su condición de referentes de la cantera pitiusa en el panorama internacional.