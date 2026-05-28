Sergio Oruj, entrenador del San Pablo-Eivissa, hace balance de la temporada: «Si no hubiera sido por las lesiones, lo habríamos hecho aún mejor»

El San Pablo-Eivissa firmó la semana pasada una temporada histórica y sin precedentes en el fútbol sala femenino ibicenco. Novenas con 37 puntos, las mujeres que entrena Sergio Oruj lograron clasificarse para la Copa de la Reina la próxima temporada, un hito que no se había visto en la isla. Buena parte de culpa la ha tenido su técnico, que atiende a Diario de Ibiza para repasar un año -su primero en Ibiza- lleno de altibajos y que ha dado continuidad al gran trabajo que está llevando a cabo en el club durante los últimos años.

¿Qué valoración hace de esta temporada?

La temporada no ha sido mala, porque de cómo la empezamos a cómo la acabamos, y con las lesiones que hemos tenido... pero hemos conseguido meternos en Copa de la Reina, que es la primera vez para el San Pablo. Por ejemplo, los últimos ocho partidos de liga los hemos disputado solo con tres cambios, y eso se ha notado en el rendimiento y el nivel del equipo por el cansancio de las jugadoras. Al estar en zona de nadie durante varias jornadas, se ha hecho un poco larga, tanto para mí como para las ellas.

La clasificación para la Copa ha sido histórica, ¿cómo lo han vivido ellas?

Ellas querían meterse en la Copa de la Reina y lo han conseguido, sobre todo porque han disputado los partidos con ganas, se han dejado todo en la pista y no les puedo recriminar nada. Han tenido actitud pese a jugar con solo dos o tres cambios, y solamente hemos recibido dos goleadas ante el Estrela y el [ENCE] Marín. En el partido ante el Marín tuve que poner a una portera de jugadora porque si no, tenía solo dos cambios, pero contra el resto de equipos han sido disputados y conseguimos empatar a tres contra el Segosala, que han terminado cuartas.

A mediados de temporada, usted comentó que el equipo aún se estaba adaptando al modelo de juego que quería ver en la pista. ¿Ha conseguido trasladar su idea a las jugadoras?

Sí, se han visto muchas mejorías desde que empezó la liga, tanto en el modelo juego como en la asociación entre ellas... y, si no hubiéramos tenido tantas lesiones, se habría mejorado mucho más, porque, a la hora de entrenar, no es lo mismo hacerlo con siete jugadoras que con 12 o 14, o ser 14, pero solo siete del primer equipo y cuatro del filial. Estoy encantado de que vinieran chicas del filial, pero no es el mismo nivel y las mismas exigencias, pero sí que se ha mejorado y el año que viene espero mejorarlo aún más.

Si ha habido un nombre propio esta temporada es el de Faty Villar ¿Qué le ha parecido su temporada?

Faty es la referente del equipo y es una jugadora muy buena. Lo demostró durante los últimos cinco partidos del año pasado, cuando vino, y lo ha vuelto a demostrar este año. Puede jugar en cualquier equipo de la categoría, y en cualquiera de Primera División en plantilla. Tenerla es una garantía muy buena, pero claro, ella sola no gana partidos. Ha metido muchos goles y es la que marca la diferencia, pero también está arropada por sus compañeras. El problema es que cuando ella no ha estado en algún partido, hemos dependido mucho de ella, porque cuando está en pista el balón suele ir a ella y es la que soluciona el partido.

¿Cree, por tanto, que es una de las asignaturas pendientes de cara a la próxima temporada?

Por supuesto. Ahora tendremos las reuniones con las jugadoras y ahí incidiremos en que tienen que dar un salto más. No podemos depender de una jugadora, porque si un día no está bien, ¿qué pasará? Tienen que dar un salto más de calidad casi todas las jugadoras.

En el mercado invernal llegaron Jessica y Sofía para reforzar al equipo. ¿Cómo ha sido su adaptación?

Bueno, Sofía solo pudo disputar tres o cuatro partidos por tema de trabajo y ya lo sabíamos, pero vino para ayudarnos con el tema de la falta de jugadoras y aportó cosas. A Jessica sí que le ha costado más porque llevaba tiempo sin jugar, y el salto de jugar en la categoría regional de aquí a hacerlo en Segunda División es muy grande. Para jugar en Segunda División, en casi todas las comunidades de la península hay tres categorías por debajo, pero aquí, si eres campeón y ganas el play off, ya subes a Segunda y el salto es muy grande.

¿Cómo afectó al equipo la lesión de Kailany? Era una de las principales figuras

Tanto las bajas de Kai, que ahora se está recuperando del ligamento cruzado, como de Robertinha, que se rompió el peroné, las he notado porque son dos jugadores importantes para el equipo. Además, Haruna se marchó a Japón en Navidad y también era otra jugadora de 25 minutos por partido. Yo creo que a Robertinha la podremos tener para principios de temporada, aunque Kai no creo que esté hasta principios de noviembre.

Viendo la cantidad de lesiones que ha sufrido el equipo esta temporada, ¿el objetivo es que lleguen muchos refuerzos este verano?

Bueno, nosotros estamos mirando de hacer tres fichajes, más Karen, que tiene que venir de Colombia, que serían cuatro refuerzos. Estamos buscando mejorar la plantilla con los refuerzos que traigamos, que sea más competitiva, tener más jugadoras y no hacer una plantilla tan corta, porque luego te vienen lesiones y pasa lo que pasa. Si estás en la península, puedes fichar más fácil, pero aquí en la isla es más complicado traer jugadoras.

¿Cómo ve el crecimiento que está experimentando el club en las categorías base? ¿Cree que puede ser una solución ante la dificultad para traer jugadoras?

La idea es esa, que vayan creciendo y mejorando. Yo este año también he llevado a las cadetes y hemos ganado la Liga e iremos al Campeonato de España. Para jugar en Segunda División y ser importantes en un equipo es complicado, pero si siguen creciendo y mejorando, no te digo que a lo mejor, de aquí a cinco o seis años, haya dos equipos más, porque no todas caben. Montar un equipo de la isla entera en Segunda División es muy complicado y ya se ve en el masculino. Hay solo seis o siete equipos femeninos base en la isla y llegan hasta las categorías infantil y cadete, porque juvenil no existe. Cuando las niñas acaban cadete pasan a sénior y tendría que haber una categoría juvenil, aunque sí que es cierto que poco a poco hay cada vez más chicas. En la isla el fútbol sala aún no apasiona, pero tampoco conozco todo porque solo llevo un año aquí.

Tras el éxito de esta temporada, ¿cuáles son los objetivos de cara al próximo año? ¿es viable soñar con el play-off?

Llegar al play-off no es tan fácil. Hay clubs que llevan ocho o diez años en Segunda División y nunca lo han jugado, pero se han consagrado en la categoría y siempre quedan quintas, sextas o séptimas... y eso es lo que quiero yo y mi objetivo aquí. Para quedar entre las cuatro primeras, tienen que pasar muchas cosas, como empezar una pretemporada un 1 o 12 de agosto, por ejemplo, y aquí no se puede porque es inviable. El objetivo es, poco a poco, ser un equipo referente y que las jugadoras quieran venir a jugar aquí. Ojalá jugáramos un play-off, pero creo que es pronto todavía y no estamos preparados. Como club aún no estamos preparados todavía para jugar un play-off. Lo primero es salvarse, y después, intentar estar más arriba, pero lo primero es no perder la categoría.