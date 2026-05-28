Seis alevines del Club Náutico Santa Eulalia competirán en las Finals Escolars de Mallorca

Seis nadadores de categoría alevín del Club Náutico Santa Eulalia participarán este fin de semana en las Finals Escolars 2026, una competición organizada por la Federació Balear de Natació que reunirá en Palma a algunos de los mejores deportistas escolares de Baleares. La cita se disputará en la piscina olímpica de Son Hugo, en formato de 50 metros y con cronometraje electrónico, lo que permitirá a los jóvenes nadadores ibicencos medirse en un escenario de máximo nivel autonómico y seguir acumulando experiencia en piscina larga.

La expedición del Club Náutico Santa Eulalia estará formada por Alejandro Ribas (50 libre, 100 libre, 200 libre y 50 mariposa), Marc Serra (50 libre y 100 libre), Aitor Pascual (50 libre, 100 libre y 50 mariposa), Renée Álvarez (100 espalda, 400 libre, 800 libre y 400 estilos), Leire Ribas (100 libre, 200 libre, 400 libre y 800 libre) y Luana Scarpa (50 libre, 100 libre, 50 espalda y 50 mariposa).

El campeonato se desarrollará en dos sesiones: sábado por la tarde y domingo por la mañana, e incluirá tanto pruebas individuales como relevos. Según la normativa de la competición, cada nadador podrá disputar un máximo de cuatro pruebas individuales y será necesario haber acreditado previamente las marcas mínimas exigidas por la Federació Balear de Natació.

Desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico del Club Náutico Santa Eulalia valoran de forma muy positiva la clasificación de estos seis nadadores para una competición de este nivel. «El hecho de contar con seis representantes en unas finales autonómicas demuestra el gran trabajo y la evolución que está teniendo nuestra base. Más allá de los resultados, el objetivo es que los nadadores sigan creciendo, compitiendo y adquiriendo experiencia en piscina larga frente a los mejores deportistas de Baleares», destacan desde el equipo técnico del club.