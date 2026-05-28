La PE Sant Jordi estrenará este domingo en Ibiza el documental ‘75 años de nuestro club’

La PE Sant Jordi vivirá este domingo una jornada muy especial con el estreno oficial del documental ‘75 años de nuestro club’, una obra audiovisual que repasa la historia, los recuerdos y el sentimiento de varias generaciones vinculadas a la entidad.

La proyección tendrá lugar a las 19 horas, una vez finalizado el partido ante el CF Sóller, en las propias instalaciones del club. Para la ocasión, se instalará una pantalla gigante y se habilitarán alrededor de 200 sillas con el objetivo de que vecinos, aficionados, jugadores, familias y amigos puedan disfrutar cómodamente de una cita llamada a quedar en la memoria colectiva.

Un homenaje a la familia 'jordiera'

El documental pretende ser mucho más que una recopilación de imágenes y testimonios. La obra nace como un homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos 75 años de historia, han contribuido al crecimiento del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. A través de recuerdos, fotografías históricas y voces protagonistas, el estreno servirá para revivir momentos clave y poner en valor el sentimiento de pertenencia que ha acompañado a la entidad durante décadas.

Desde el club se ha hecho un llamamiento a toda la gente del pueblo y a la gran familia de la entidad para que participe en esta tarde especial. La entrada será completamente gratuita y la invitación está abierta a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han sentido los colores del club como propios. La jornada se presenta como una celebración colectiva de 75 años de pasión, esfuerzo y sentimiento, una historia compartida que pertenece a todos los que han formado parte de la PE Sant Jordi desde sus orígenes hasta la actualidad.