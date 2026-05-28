Lolo Paniza deja de ser entrenador de la SD Portmany

La SD Portmany ha anunciado durante la mañana de este jueves una triste noticia para los aficionados sanantonienses. Lolo Paniza, técnico de los portmanyins desde el pasado verano -procedente del Rotlet Molinar- no continuará la próxima temporada en los banquillos. Así lo ha anunciado el club, que atraviesa un momento difícil tras el reciente descenso a Primera Regional Referente hace unas semanas.

Aunque Paniza logró el objetivo de la permanencia tras terminar en la decimoquinta posición, cuatro puntos por encima de la zona roja, no pudo evitar el fatal desenlace a causa de los numerosos descensos que sufrieron los equipos baleares de Segunda RFEF. Sin embargo, el cuadro sanantoniense llevó a cabo grandes actuaciones a lo largo de la temporada, pese a las dificultades que se presuponían a principios de campaña. Desde la SD Portmany han querido agradecer su figura a través de una afectuosa despedida en las redes.