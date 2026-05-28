Ibiza acogerá este fin de semana el Campeonato de Baleares de fútbol base

Ibiza volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del fútbol base balear con la celebración del Campeonato de Baleares 2025-2026, una cita que reunirá a los mejores equipos de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil de todas las islas.

Los equipos que participarán en dicha competición serán el RCD Mallorca, UD Ibiza, CD Menorca y Atlético Baleares en categoría Infantil; Ibiza Insular, CE Ferreries y RCD Mallorca en Alevín; UD Mahón, UD Ibiza y RCD Mallorca en Benjamín, y Ciutadella CE, Atlético Jesús y Sporting Ciutat de Palma en Prebenjamín.

El torneo, impulsado por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Ayuntamiento de Ibiza, se disputará el próximo fin de semana en las instalaciones de Es Putxet y Can Misses II. La competición servirá para poner en valor el crecimiento del fútbol formativo balear y el nivel de las jóvenes promesas de las islas. Además del aspecto deportivo, el campeonato tendrá un marcado carácter de convivencia entre clubes, jugadores, entrenadores y familias, reforzando los valores del deporte base en una cita incluida dentro de los actos del centenario de la FFIB.

Desde la Federación se ha querido destacar especialmente el compromiso del consistorio con el fútbol base y el deporte balear, consolidándose como una institución clave en la organización de grandes eventos deportivos en las Pitiusas. Este apoyo ya se ha reflejado recientemente con la celebración del Torneo Interilles y tendrá continuidad en las próximas semanas con la Festa de Campions del fútbol pitiuso.