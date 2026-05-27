Fútbol | Tercera RFEF
La SD Ibiza refuerza su centro del campo con una joven promesa
Kenai López, procedente de la SD Portmany, llega a Sa Deportiva para apuntalar el centro del campo rojillo
La SD Ibiza continúa en su proceso de confección de la plantilla de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF. El club que preside Vicente López anunció el pasado lunes la incorporación de Kenai López, jugador de 19 años procedente de la SD Portmany, que llega a Sa Deportiva para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada.
El jugador se suma al proyecto del club con el objetivo de aportar calidad, equilibrio y trabajo en la medular en una categoría que el mediocampista conoce bien. López destaca por su visión de juego, su intensidad sobre el terreno de juego y su compromiso, cualidades que la entidad espera que sean importantes dentro del equipo. Con este fichaje, la SD Ibiza continúa dando forma a su plantilla y suma una pieza más para fortalecer una zona clave del campo, a la espera de próximos movimientos en el mercado estival.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes
- Provocación, insultos y agresión: así fue el último episodio violento en el fútbol base de Ibiza
- Leo Román, portero de Ibiza, en el grupo de apoyo de la selección para el Mundial
- El Class Sant Antoni cede ante el Caja 87 y se aleja del sueño del ascenso
- La violencia: un problema enquistado en el fútbol base en Ibiza
- Eiviatletisme vuelve a Ibiza con 18 medallas de los campeonatos baleares sub16 y sub18
- 40 años de críquet en Ibiza: el Ibiza Cricket Club, uno de los mayores atractivos de Europa
- La Peña Deportiva avanza hacia el sueño del ascenso tras superar al Constància