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Fútbol | Tercera RFEF

La SD Ibiza refuerza su centro del campo con una joven promesa

Kenai López, procedente de la SD Portmany, llega a Sa Deportiva para apuntalar el centro del campo rojillo

La SD Ibiza da la bienvenida a Kenai López

La SD Ibiza da la bienvenida a Kenai López / SD Ibiza

Juan López

Ibiza

La SD Ibiza continúa en su proceso de confección de la plantilla de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF. El club que preside Vicente López anunció el pasado lunes la incorporación de Kenai López, jugador de 19 años procedente de la SD Portmany, que llega a Sa Deportiva para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada.

El jugador se suma al proyecto del club con el objetivo de aportar calidad, equilibrio y trabajo en la medular en una categoría que el mediocampista conoce bien. López destaca por su visión de juego, su intensidad sobre el terreno de juego y su compromiso, cualidades que la entidad espera que sean importantes dentro del equipo. Con este fichaje, la SD Ibiza continúa dando forma a su plantilla y suma una pieza más para fortalecer una zona clave del campo, a la espera de próximos movimientos en el mercado estival.

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