Massimo Benassi, exdirector de desarrollo y negocio de la UD Ibiza y actual consejero delegado del Dépor: "Cuando jugamos contra el Barça, no dormí ni diez horas en toda la semana"

"Cuando jugamos la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, no dormí ni diez horas en toda la semana". El actual consejero delegado del RC Deportivo de La Coruña, equipo con el que acaba de ascender a Primera División tras ocho años de ausencia, y exdirector de desarrollo y negocio de la UD Ibiza, Massimo Adalberto Benassi (Pordenone, 1991), guarda mucho afecto por lo vivido durante su estancia en el club celeste. "Viví momentos inolvidables", indica Benassi.

Aunque son varios los momentos que conservará en su corazón para toda la vida, la eliminatoria ante el club blaugrana es, seguramente, la que recuerda de su etapa en Ibiza "con más cariño, por toda la emoción que consiguió generar para el fútbol de la isla", según apunta él mismo, quien añade: "Hicimos un trabajo increíble e implicó un esfuerzo tanto para los trabajadores del club como para las empresas que confiaron en nosotros y el resto de gente que nos ayudó".

Por otro lado, Benassi reconoce que su periplo en la UD Ibiza, a la que se incorporó en el verano de 2018, cuando el equipo ascendió a Segunda División B, y donde permaneció hasta el verano de 2022, cuando aún militaba en Segunda División, le hizo crecer como profesional: "Cuando llegué a la isla, el equipo venía de jugar en Tercera División, tenía una estructura deportiva de ese nivel y no contaba con muchas de las cosas de las que dispone a día de hoy. Aprendí mucho, especialmente en el apartado de marketing y en cómo gestionar el día a día de un club de fútbol. Fueron temporadas muy bonitas, en las que conseguimos crear una familia y generar mucho ambiente en muy poco tiempo".

Mientras Benassi triunfa en A Coruña, el conjunto presidido por Amadeo Salvo vive momentos delicados, tras realizar una pésima temporada y prepararse para afrontar su cuarta temporada consecutiva en el grupo II de Primera RFEF.

A pesar de ello, Benassi no se moja sobre la situación del club afincado en Can Misses: "Desde fuera es muy difícil tener toda la información sobre lo que está ocurriendo en un club que no es el tuyo. No voy a opinar desde el exterior sobre proyectos deportivos en los que no estoy involucrado, ya que es algo que no me gusta hacer, del mismo modo que no me gusta que lo hagan con nosotros".

Lo que sí tiene claro Benassi es que el fútbol vive un momento boyante en la isla: "El fútbol en Ibiza tiene un potencial brutal, ya que hay mucha afición a este deporte, a pesar de que quizá los equipos ibicencos no estén en su mejor momento".

"La gestión en Primera RFEF es más difícil que en Primera y Segunda División"

Benassi ha trabajado en equipos que han militado en las tres primeras categorías del fútbol nacional. Sin embargo, considera que, independientemente de la categoría, "la gestión y la organización del trabajo son bastante similares en todas ellas".

Sin embargo, considera que la Primera RFEF es "más complicada que Primera y Segunda, ya que es mucho más difícil conseguir ingresos, especialmente en el ámbito de los derechos televisivos". Y añade: "Lo que varía es el presupuesto".

Benassi celebra la hazaña del Deportivo, aunque ya con la mente puesta en la gestión del cuadro blanquiazul de cara a su vuelta a Primera División. Para él, no hay secretos para conseguir esta hazaña, aunque sí aporta una serie de pautas: "Hay que sacrificarse y trabajar mucho, ya que en el fútbol no hay días libres, y seguir unos procesos que deben estar muy bien definidos. Además, la propiedad y el presidente deben confiar en el equipo directivo y dejarlo trabajar, sin, por así decirlo, meterle prisas".